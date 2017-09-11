"Türkiye üzerinden siyaset yapıp prim çıkarmaya çalışmayalım"

BURDUR (AA) - MURAT ÇOBAN - Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Mustafa Erkan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e, "Lütfen artık Türkiye'nin üzerinden siyaset yapıp prim çıkarmaya çalışmayalım." diye seslendi.

Yaz tatilini geçirdiği Burdur'un Altınyayla ilçesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Erkan, Alman hükümetinin siyasi prim yapmak için her gün Türkiye karşıtı söylemlerde bulunduğunu, bunun da ülkede yaşayan 3,5 milyon Türk kökenli Alman vatandaşını çok rahatsız ettiğini söyledi.

Alman siyasetçilere "yeter artık" dediğini belirten Erkan, "Bizim Almanya'da çözülecek birçok sorunlarımız var. Onlarla ilgilenelim, sorunları çözmeye bakalım artık. Her gün Türkiye ile ilgilenip, Türkiye'yi manşet yapıp, kendi profilimizi çizmek için Türkiye'yi gündeme getirip, kötülemeyelim. Tabii ki siyaset içinde de Türkiye'yi, Yunanistan'ı, İngiltere'yi vs eleştirmemiz lazım. Eleştirmezsek zaten siyasetçiye gerek yok. Açık ve net Sayın Başbakan Merkel'e ve Dışişleri Bakanı Gabriel'e sesleniyorum; lütfen artık Türkiye'nin üzerinden siyaset yapıp, prim çıkarmaya çalışmayalım." dedi.

Başbakan Merkel'in Türkiye'ye karşı "korkunç tehditler" savurduğunu ifade eden Erkan, şöyle konuştu:

"Merkel galiba Avrupa Birliği'ni, Almanya'nın arka bahçesi sandı. Bu beni çok üzüyor. Ve aynı zamanda demokrasiye aykırı kelimeler kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi var. Almanya bunun bir parçasıdır. Onun için sayın Merkel'e sesleniyorum. Lütfen artık Türkiye’ye karşı ses tonunuzu biraz yumuşatın. Seçimler yaklaştı biliyoruz. Ama yine de Türkiye'nin aleyhine konuşup, kendi priminizi çıkartmak için çalışmaları artık bitirin."

- "Alman hükümeti çifte standart uyguluyor"

Alman hükümetinin kendinde Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı bulunmasına rağmen, Türkiye'nin Almanya'da yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşlarına çağrıda bulunmasını eleştirdiğini kaydeden Erkan, "Buna ben çifte standart diyorum. Eğer biz Almanya'dan Türkiye'nin iç işlerine karışıyorsak, Türkiye'den tepki geldiğinde bunu da kabullenmemiz lazım. Eğer biz bir şey demiyorsak, susuyorsak tabii ki onlar da susar. Ama yıllarca biz Türkiye'yi eleştirdik, Türkiye'nin iç işlerine karıştık. Türkiye'deki arkadaşlarımız da Almanya'yı eleştiriyor ve yorum yapıyor. Biz de buna kızamayız." diye konuştu.

Almanya'da birçok sorunun çözüm beklediğini vurgulayan Erkan, verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getirdi. Erkan, Türk kökenli vatandaşların çifte vatandaşlık ve vize muafiyeti sorunları ile Sosyal Demokrat Parti olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması sürecinde, destek olma sözü vermelerine rağmen hiçbirini tutamadıklarını söyledi.

Türkiye ile bağlantısını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Erkan, dışarıdan Türkiye'nin durumunu ülke içinde yaşayan vatandaşlara göre çok daha iyi görebildiğini vurguladı. Erkan, "Türkiye'de son on beş yıldır gerçekleştirilen çalışmaları çok iyi görüyorum. Türkiyemizin büyümesine her zaman destek verdim ve veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dünyaya bakışı ve dünyaya liderlik yaptığın da görüyoruz. Almaya ve Avrupa da bunun farkında. Tabi ki de bu benim için gurur verici bir şey." dedi.

- "Benim göğsümde iki kalp atıyor, birisi Türk, diğeri Alman"

Mustafa Erkan, doğduğu ve doyduğu yerin Almanya olduğunu söyleyerek, "Benim göğsümde iki kalp atıyor. Birisi Türk, diğeri Alman. Hiçbir zaman Türkiye'nin aleyhinde siyaset yapmadım, yapmam da. Her zaman Türk halkının ve vatandaşlarının arkasında durdum ve duracağım." diye konuştu.

Türkiye lehine açıklamaları nedeniyle Alman seçmenlerinden birtakım tepkiler aldığını da belirten Erkan, Alman seçmenlerine ve arkadaşlarına Türkiye'yi anlatmaya çalıştığını, onları Türkiye'ye davet ettiğini kaydetti.

Artık Almanya'daki Türk kökenli vatandaşların işçi çocuğu olmadığını ifade eden Erkan, artık Türklerin de üst düzeyde yer aldığını, avukat, hakim, polis, öğretmen olduklarını, mecliste yer aldıklarına işaret etti. Erkan, "Artık bunu Alman hükümetinin görmesi lazım. Onun için Almanya'daki Türkler ile birlikte dostça, birlik ve beraberliği oluşturup, önümüzü görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin mutlaka AB üyesi olması gerektiğini de ifade eden Erkan, "Türkiye'nin AB'ye tam üyesi olmasını ilk baştan beri destekliyorum ve bundan sonra desteklemeye devam edeceğim. Şunun da altını çizmek istiyorum; Avrupa Birliği Türkiye’ye muhtaç, Türkiye Avrupa Birliği'ne muhtaç değil." dedi.

Birkaç haftadır Türkiye'de olduğunu, yaz tatilini Altınyayla ilçesinde geçirdiğini anlatan Erkan, Avrupa'nın birçok ülkesini gezdiğini, Türkiye'den daha güzel bir tatil ülkesi bulunmadığını söyledi.