AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'nin bahtı açık, yıldızı parlak. Tek şart şu; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirelim. Şevkle ve heyecanla büyük hedeflere doğru ilerleyelim." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bayramlaşma merasimine katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Eroğlu, yaptığı konuşmada, birinci hedeflerinin Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olduğunu söyledi.

Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşımak istediklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çok güçlü olmak gerekiyor. Dünyada bir yarış var. Bakıyorsunuz Kim Jong-un denilen vatandaş, hidrojen bombası denemesi yapıyor. Bu bomba var ya ABD'nin Japonya'ya attığı atom bombasının belki 100 katı. Yani nerdeyse deprem etkisi yapıyor. Dolayısıyla dünyada şu anda büyük bir yarış var. Bu yarışı kazanan milletler ayakta kalır. Kazanamayan milletler tarihten silinir. Dolayısıyla biz büyük bir milletiz."

- "Türkiye'nin bahtı açık, yıldızı parlak"

Eroğlu, Malazgirt Zaferi'nin bininci yılının 2071'de kutlanacağını vurguladı.

Türkiye'nin dünyada küresel bir güç olacağına inandığını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bahtı açık, yıldızı parlak. Tek şart şu; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirelim. Şevkle ve heyecanla büyük hedeflere doğru ilerleyelim. Şunu unutmayalım; büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Bizim ise şanlı bir tarihimiz var. Gerçekten büyük bir milletiz. Asırladır dünyaya hakim olmuşuz. Allah'ın izniyle bu millet nice büyük destanlar yazacaktır."

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Eroğlu, 30 yıldır hazırlanmış dış kaynaklı büyük bir plan yapıldığını, halkın kahramalığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ile bu darbe girişiminin püskürtüldüğünü anlattı.

- "Türkiye son kale, bu kaleyi çok iyi korumamız lazım"

Bu darbe girişiminin amacının Türkiye'de büyük bir kargaşa çıkarıp, Suriye'ye benzetmek ve Güneydoğu'dan işgal hareketini başlatmak olduğunu anlatan Eroğlu, "Ben şuna inanıyorum; bu hain devletlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın izniyle onların hesapları her zaman boşa çıkacaktır. Çünkü Allah bu milletle beraber. Buna yürekten inanıyorum. Gönül coğrafyasına baktığım zaman Türkiye son kale, bu kaleyi çok iyi korumamız lazım." diye konuştu.