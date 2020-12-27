Türkiye’nin sorunları çözmeye adayız

Ali Babacan liderliğinde Türk siyasi hayatına hızlı bir giriş yapan ve pandemi dönemi olmasına rağmen büyük bir kararlılıkla teşkilat çalışmalarını sürdüren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Salı günü Ankara’da Büyük Kongresi’ni yaparak seçimlere katılma hakkını da kazanmış olacak. 9 Mart 2020 tarihinde Genel Başkan Ali Babacan ve ekip arkadaşları tarafından kurulan DEVA Partisi, pandemi dönemi olmasına rağmen vatandaşlardan gördüğü ilgi ile 9 ay gibi kısa bir zamanda teşkilatlanma çalışmaları kapsamında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Partimiz vatandaşların ilgisi ile büyüyor

Deva Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Salı günü Ankara’da büyük kongre heyecanını yaşayacakları dile getirerek, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında en önemli virajı da hayırlısı ile geçeceklerine inandığını söyledi. Pandemiden hemen önce kurulan partilerini, sokağa çıkma yasakları, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları gibi olumsuz şartlara rağmen kısa sürede önemli bir noktaya getirdiklerini altını çizen Ösen, “Partimiz her geçen gün vatandaşların da büyük ilgisi ile büyüyor. Biz de örgütlenme çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Salı günü Ankara’da da büyük kongremizi yaparak seçimlere katılma hakkını da kazanacağız. Kongremizden sonra da ülkemizin güzel yarınları için hep birlikte omuz omuza çalışarak vatandaşlarımıza her kanaldan ulaşacağız” dedi.

Sorunları çözecek kadrolarımız var

DEVA Partisi’nin kadro hareketi olduğunu, ekip çalışması ile birlikte ülkenin geleceğini şekillendirecek bir yapıda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Ösen, “Hukukun üstünlüğünü savunan, bağımsız yargının herkesin güvencesi olacağı bir ülke yaratmak öncelikle hedefimiz. Bunu sağladığımızda katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi tüm kuralları ile işlettiğimizde birçok şey zaten kendiliğinden çözülecek. Yatırımcıların güven duyduğu, vatandaşların huzur içinde yaşadığı, basın ve ifade özgürlüğün sağlandığı bir ülkede başta ekonomi olmak üzere bugün buhrana dönüşen sorunlar hızlı bir şekilde çözülecektir. DEVA Partisi’de ülkeyi bu kötü durumdan kurtaracak kadrolara ve bilgi birikimine sahiptir. Kendimizi iyi anlattığımızda vatandaşların da bize vereceği destekle ülkemizi güzel günlere hep birlikte ulaştıracağımızdan kimseni şüphesi olmasın” diye konuştu.