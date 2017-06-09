Üç kurumdan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - Merkez Bankası, TÜİK ve Sayıştay başkanları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgilendirme yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, komisyon üyelerinin de talebi üzerine, ilk olarak uzun süredir komisyona çağrılmayan TÜİK ve Sayıştayı davet etti.

Komisyona, ilgili mevzuatı uyarınca ilk sunumu TÜİK Başkanı Mehmet Aktaş yapacak. Aktaş'ın sunumu, 13 Haziran Salı günü saat 15.30'da olacak.

Sayıştay Kanunu'na göre, Sayıştayın faaliyetleriyle ilgili olarak yılda en az iki kez Plan ve Bütçe Komisyonu ve gerektiğinde diğer ilgili komisyonları bilgilendirmesi gereken Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın komisyona sunumu, 15 Haziran Perşembe günü saat 13:00'de gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu çerçevesinde de yılda iki kez banka faaliyetleriyle ilişkin olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirecek olan Başkan Murat Çetinkaya, bu yılki ilk sunumunu 20 Haziran'da yapacak.

-"Bütün kurumları dinlemek istiyoruz"

Komisyon Başkanı Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayıştay ve TÜİK'in uzun zamandır bilgilendirme yapmadığını anımsattı.

Bilgiç, komisyon üyelerinin genel talebi olduğunu dile getirerek, talepleri doğru bulduğu için bu kurumları bilgilendirmek amacıyla çağırdıklarını ifade etti.

Mümkün olduğunca bütün kurumları dinlemek istediklerini belirten Bilgiç, ayrıca Hazine Müsteşarlığını da dinleyeceklerini bildirdi.







