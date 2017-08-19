Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Konya'da

KONYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Konya Lojistik Merkezi'nin temel atma törenine katılmak için Konya'ya gelen Arslan, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Konya'nın yöresel kıyafetlerini giyen Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Valilik önünde çiçek sundukları Arslan'la objektiflere poz verdi.

Valilik şeref defterini imzalayan Arslan, daha sonra Vali Canbolat ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ahmet Sorgun ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da hazır bulundu.

Canbolat, ziyarette Bakan Arslan'a, Mevlana Türbesi'nin bulunduğu bir tablo hediye etti.