Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Töreni

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Kendi değerlerine yabancı, hatta düşman bir zihniyet ülkemizi ekonomik, ticari, askeri ve kültürel olarak tek bir merkeze mahkum etmeye çalıştı. Türkiye ne zaman yeni bir arayış içine girse bazı çevreler tarafından irtica fobisiyle hortlatılmış eksen kayması gibi tartışmaları devreye sokmuşlardır ama biz bu bel altı vuruşlara asla itibar etmedik, itibar suikastına boyun eğmedik." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Türkçe Yaz Okulu Kapanış Törenine katıldı.

Yaz okulu programının hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsünün 60 ülkede, 5 kıtada faaliyetlerini sürdürdüğünü, 10 bin öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini, ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle ilave olarak 20 bin öğrenciye de ulaştığını söyledi.

Günümüzde diplomasinin sadece ülkeler arasındaki resmi temaslarla yapılan bir iş olmadığına değinen Yıldırım, artık diplomaside gençlerin de büyük bir payının olduğunu bildirdi.

Yıldırım, gençlerin ülkelerinde Türkiye'nin birer gönül elçisi olacağına işaret ederek, program boyunca gençlerin Türkiye'nin doğusunda, batısında birçok ile gittiklerini, orada insanlarla tanıştıklarını, doğal güzellikleri gördüklerini ifade etti.

- "En büyük dönüşümü dış politikada gerçekleştirdik"

Programdan faydalanan gençlerin kendi ülkeleri ile Türkiye arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesine köprü olacaklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yaptığınız iş çok güzel bir iş. Bu işe vesile olan Yunus Emre Enstitüsünü de bu vesileyle tebrik ediyorum. Bugün artık enerjiden sağlığa, eğitimden kültüre, turizmden sanata birçok alanda diplomasi kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ülkeler, kültürel ve tarihi derinlikleriyle orantılı olarak ellerindeki her imkanı bu dış politika aracına dönüştürmenin gayreti içinde. Dünyadaki konumumuzu belirlemede askeri kapasitenin yanında, eğitim, sanat, kültür, teknoloji alanında bulunulan yer, küresel bakışa yapılan katkı açısından çok önem arz ediyor. Türkiye olarak biz bu değişim sürecinin dışında olmadık olmayacağız. Son 15 yıl içinde zamanın ruhuna uygun bir şekilde dış politikada araçlarımızı zenginleştirme konusunda büyük hamleler yaptık. Bu süreçte en büyük dönüşümü dış politikada gerçekleştirdik."

Yıldırım, Türkiye'nin 2005'ten itibaren Afrika kıtasına açılım politikasını hayata geçirdiğini, bugün 40'ın üzerinde Afrika ülkesinde büyükelçilik açan ve 45'e yakın ülkeye doğrudan uçuşları başlatan ülke konumuna geldiklerine dikkati çekti.

Doğrudan ulaşım alanında Türkiye'nin Türk Hava Yolları ile Afrika kıtasında bir numara olduğuna işaret eden Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü gibi kurumları hayata geçirip veya yeniden yapılandırarak, Balkanlarda, Orta Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da velhasıl 5 kıtada eğitim ve sosyal destek alanında çok büyük hizmetlere başladıklarını aktardı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bugün milli gelirine oranla en fazla dış destek veren ülke olarak kayıtlarda yerini aldığını, dünyadaki tüm dış desteklerin oranı bakımından birinci olan ABD'den sonra geldiklerini dile getirdi.

- "İtibar suikastına boyun eğmedik"

Bunu görmek için uzağa gitmeye gerek olmadığını, 3 milyon 200 bin Suriyeliyi 6 yıldan fazla bir süreden beri misafir ettiklerini belirten Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Özellikle daha önceki yıllarda yeterince varlık gösteremediğimiz kültür ve eğitim diplomasisi alanına son yıllarda büyük önem verdik. Türkiye uzun yıllar boyunca komşularıyla, medeniyet coğrafyasındaki kardeşleriyle dünyanın farklı bölgelerine yayılmış, sayıları 100 milyonları bulan soydaşlarıyla gerektiği kadar, olması gereken ilişkiyi maalesef kuramadı. Kendi değerlerine yabancı, hatta düşman bir zihniyet ülkemizi ekonomik, ticari, askeri ve kültürel olarak tek bir merkeze mahkum etmeye çalıştı. Türkiye ne zaman yeni bir arayış içine girse bazı çevreler tarafından irtica fobisiyle hortlatılmış eksen kayması gibi tartışmaları devreye sokmuşlardır ama biz bu bel altı vuruşlara asla itibar etmedik, itibar suikastına boyun eğmedik. Ülkemizin istikbalini hedef alan bu saldırıların her birini de birer birer boşa çıkardık. Biz doğuya bakınca sorun ve bataklık, batıya bakınca refah ve uygarlık gören bir anlayışa da teslim olmadık. Çünkü Selçuklu ve Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulan cumhuriyetimiz ne doğuyu ne de batıyı ihmal etme lüksüne sahip değildir."

Türkiye'nin Selçuklu devletinin sembolü olan çift başlı kartal gibi bir yüzü Doğu'ya diğer yüzü de Batı'ya dönük bir şekilde bundan böyle de yoluna devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dış politika değerlerine ödün vermeden, tarihimizle, coğrafi konumumuzla kültürel derinliğimizle mütenasip şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için şu veya bu kuruluşun çıkarı değil ülkemizin içinde bulunduğu dostluk ikliminin önemi her şeyden önce gelir. Politikalarımızın odak noktası da milletimizin değerleri ve hassasiyetleridir."

(Sürecek)