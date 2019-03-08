Umutlarımızı diri tutan kadınlarımızın günü kutlu olsun

CHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beşiktaşlı yüzlerce kadını boğazda gerçekleşen tekne turundaki kahvaltıda ağırladı. CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eşi Derya Akpolat, CHP İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil, CHP Kadın Kolları Başkanı Ferhunde Şirin, kadın kolları yöneticileri, ilçe yöneticileri ve yüzlerce Beşiktaşlı kadınların katıldığı etkinlikte konuşan Akpolat, 'Beşiktaş seçmeninin yarısı kadınlarımızdan oluşuyor. Bu yüzden projelerimizin büyük bir bölümünü kadınlarımız için hazırladık. Beşiktaş kadın girişimciliğinin ve istihdamının merkezi olacak' dedi.



'Kadınlarımız bizim için çok kıymetli'



8 Mart gününün aslında yaşanan acı bir olay sonucunda kadınlara atfedildiğini belirten Akpolat, 'Aslında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bir facianın sonucunda ortaya çıkmıştır. 1857'de Amerika'da bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin yaşam koşullarını daha iyi olması için verdikleri mücadele ve bunu canlarıyla ödedikleri gündür 8 Mart. O günden bugüne çalışan, emek veren, hak arayışını sürdüren ve bunun bedelini hayatıyla ödeyen tüm kadınları saygıyla anıyorum. Aslında bu bir anma günü. O günün ışığında bugünü kutluyoruz. Beşiktaş ilçemizde seçmenlerimizin yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak projelerimizin büyük bir bölümünü kadınlarımız için oluşturduk. Kadınlarımız bizim için çok kıymetli. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu konuda uluslararası sözleşmelere imza atarak, kadınlarımızın işgücüne katılımını arttıracağız. Kadın yatırımcılarımıza teşvik vererek hayata daha çok katılmalarını sağlayacağız. Geçinemeyen aileler için asgari ücretten az olmamak koşuluyla destek sanacağız' dedi.



'Beşiktaş'ta Beşiktaş ittifakı kuracağız'



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da esas sorunun ekonomik kriz ve işsizlik olduğunu vurgulayan Akpolat, 'Tüm projelerimiz Beşiktaş'ta yaşayan ancak Beşiktaş'ın güzelliklerinden yararlanamayan Beşiktaşlı yurttaşlarımız için hazırlandı. Yerel yönetim olarak sizlerin hizmetlerden sağlıklı bir şekilde faydalanmanız için elimizden gelen tüm olanaklarımızı hayata geçireceğiz. Beşiktaş'ta yaş almış yurttaşlarımız için çok güzel projelerimiz olacak. Biz sanal gündemlerle uğraşmayacağız. Beka sorunumuz yok. Bizim esas sorunumuz ekonomik kriz ve işsizliktir. Biz yerel yönetim olarak üretim ve istihdamın arttırmanın yollarını üreteceğiz. Türkiye'nin en önemli otelleri ve turizm merkezleri Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta 9 üniversitemiz var. Beşiktaş'ı gastronomi merkezi yapacağız. Beşiktaş'ımızda festivaller olacak. Kültür sanat alanında geliştireceğimiz festivallerle istihdam alanları yaratacağız. Siteler dışında kalan bölgelerde binaların dış cephe sorumluluğunu belediye olarak biz olacağız. Kentimize estetik katarken yine yaklaşık beş bin kişiye istihdam alanı yaratmış olacağız. Sorunlarımız ortak, çözümlerimiz de ortak olacak. Böylece herkesle birlikte hareket edeceğiz. Beşiktaş'ta Beşiktaş ittifakı kuracağız. Güzide ilçemizi Beşiktaşlı yurttaşlarımızla birlikte, ayrıştıran değil birleştiren bir yaklaşımla yöneteceğiz. Beşiktaş Cumhuriyet değerleriyle barışık bir kent, Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi ile barışık bir kent. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin, cumhuriyetimizin tapusudur. Dün olduğu gibi bugün de halkımızın yanındayız, yarın da halkımızın yanında olacağız. Beşiktaş’ımızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesindeki anlayışla yöneteceğiz' diye konuştu.



'Sokakta başlayan mücadelem sokakta devam edecek'



Beşiktaş'ın önemli sorunları olduğunu ve bu sorunların ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla gerçekle seçebileceğini belirten Akpolat, 'Beşiktaş'ın çözülemeyen sorunlarının kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Parkların olmaması, otopark sorunu, yaya yolunun olmaması gibi sorunların tamamı büyük proje gerektiren sorunlardır ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı gerektiren projelerdir. İnsanlarımızın Beşiktaş'tan mutlu ayrılmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Beşiktaş Kaptan-ı Deryaların kenti. İnsani gelişmişlik düzeyinde birinci sıradayken, yaya yolumuz yok, bisiklet yolumuz yok. Bunların altını dolduracağız. Ben içinizden biriyim. Sosyal demokrat değerlerle büyüdüm. Gençlik Kolları, Gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkan vekilliği yaptım. Siyaset bilimi okudum. AB uzmanıyım. Hem alaylıyım hem mektepliyim. Sokaktan geldim, sokakta olmaktan, sokakta mücadele etmekten hiçbir zaman yılmadık.







Gelin Beşiktaş'ta alacağımız başarıyla Türkiye'nin kaderini hep birlikte değiştirelim. En umutsuzluğa düştüğümüz anlarda çalışmaktan vazgeçmeyen, ilçesinin kapısını açan, çayını veren, bayrağını asan parti emekçileri kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizin gününü yürekten kutluyorum' dedi.





