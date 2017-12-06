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Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Kral Abdullah'ı makam aracından inerken karşıladı.

Türkiye ve Ürdün bayrakları önünde poz veren Erdoğan ve Abdullah, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Karşılamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın eşi Kraliçe Rania da yer aldı.

Erdoğan ve Abdullah, baş başa ve heyetlerarası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanResmi KarşılamaÜrdün Kralı II Abdullah
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