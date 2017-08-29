Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek:

ANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin cumhurbaşkanlığı, TBMM ve yerel yönetimler seçimine kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Merkez Karar Kurulunun, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yaptığı toplantıda aldığı kararı açıkladı.

Milletin, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına göre, AK Parti'den vazgeçme sürecine girdiğini iddia eden Perinçek, "Bu nedenle AK Parti iktidarının sonu gelmiştir. Bir milli hükümet seçeneği oluşturmak günün görevidir." dedi.

Perinçek, parti olarak, kamuoyunu ve siyasal partileri ülkenin gerçek gündemini tartışmaya davet ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Vatan Partisi, cumhurbaşkanı, TBMM ve yerel yönetim seçimlerine adaylarıyla katılacak ve milli hükümetin kurulmasındaki önder görevini yerine getirecektir. Şimdi işimiz, bu görevi en geniş öncü birikimi seferber etmektir. Türkiye'nin milliyetçi, halkçı, devrimci öncülerine 'hükümet etmeye var mısınız' diyoruz. Türkiyemizin halk önderlerini ve aydınlarını, yakınmaya ve karamsarlığa son verip, milli hükümet için iş başı yapmaya çağırıyoruz. Türk milletinden yetki istiyoruz."

Perinçek, toplantının ardından bir gazetecinin, "2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ittifak arayışının olup olmayacağı ve ana muhalefet partisinden bir talep gelmesi halinde tavrının ne olacağı"na ilişkin sorusu üzerine, CHP'nin Türkiye'nin önündeki tehditlerle ittifak yaptığını, HDP, PKK, FETÖ ile bir hükümet kurma süreci içine girdiğini ileri sürdü.

Meral Akşener'in kuracağı partiye de değinen Perinçek, "Merkez Demokrat Partisi olacaklarmış. Orası çöktü, göçtü. Orada ANAP, DYP vardı. Niye ANAP ve DYP Türk siyaset hayatından silindi, gitti? Çünkü onların getirdiği Amerikancı program iflas etti. O göçüğün üzerine Akşener ve arkadaşları bir bina kurmaya kalkıyor. Göçüğün üzerine ev kurulabilir mi? Merkezde göçük var." diye konuştu.

CHP'nin "adalet yürüyüşü" ve "adalet kurultayı"nın amacının, FETÖ ve PKK'yı "mağdurlar" diyerek, hapisten kurtarmak ve onlarla hükümet olmak olduğunu iddia eden Perinçek, bunun başarılma şansı bulunmadığını söyledi.

"İktidar ve muhalefet partilerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararına bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine bunun ikinci bir İsrail girişimi olduğunu ifade etti. Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna kesinlikle izin verilmeyecektir, izin vermeyeceğiz. Benim şu anda gördüğüm IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'deki o referandum iddiasından vazgeçecek. Amerika ve İsrail'in oyununa geldi. Onu ileri sürdüler ama şimdi Amerika bile bunu ertelemenin yollarını aramaya başlamıştır."

Bununla ilgili CHP'den ses çıkmadığını iddia eden Perinçek, "Buralarda olmayan partiler hiç ortalığa çıkıp, 'biz Türkiye'yi yöneteceğiz, bize oy verin' demesinler. Bunların tartışma konularına bakın atlet, adalet... Orada Kürdistan kuruluyor, ilan ediliyor, Türkiye'ye yönelik tehditler artıyor." dedi.

"Cumhurbaşkanı adaylığı için netleşen bir isim var mı?" sorusuna Perinçek, partilerinin cumhurbaşkanlığı, TBMM ve yerel yönetimler seçimine kendi adaylarıyla gireceğini yineledi.

Perinçek, şunları kaydetti:

"Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçiminin olağan, doğal adayıdır. Ama biz Türkiye'nin diğer milliyetçi, halkçı, devrimci şahsiyetleri, öncüleriyle ortak görüşmeler yapıp, ortak bir girişim başlatıp, birlikte bir aday belirleme kararı aldık. Bunu da açıkladık. 'Vatan Partisi'nin Genel Başkanı, önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığı aday adayıdır' diyelim şimdi. Ama seçime giderken kim Genel Başkan olacak onu da şimdi bilmiyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Türkiye'yi yönetmek için seçilmiştir."