Yalova'da kapalı pazar yeri ve sosyal tesis açılış töreni (1)

YALOVA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Alman Focus dergisine verdiği mülakata ilişkin, "17-25 Aralık sürecinde illegal görüntüler ve ses kasetleriyle Meclis'te dokunulmazlık zırhlarının altına saklanmış olabilirsiniz ama şunu unutmayın, Alman dergisine vermiş olduğunuz röportaj, sizin gördüğünüz en dip, en çukur noktadır." dedi.

Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi açılışa katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Armutlu ilçesine geldi.

Armutlu Kaymakamlığını ziyaret eden Arslan ve Çavuşoğlu, daha sonra Armutlu Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve sosyal tesislerin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, AK Parti olarak kuruldukları günden beri milletin kendilerine istikamet çizdiği noktadan hareket ederek, işlerini yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte Türkiye'yi kalkındırmanın, dönüştürmenin, geliştirmenin ve ülkeyi bir adım ötesine taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, çıktıkları bu yolda ülkede taş üstüne taş koymanın, ferah ve huzurunu artırmanın, yaşam standardını geliştirmenin, gelecek ufkuna cesaretle bakmanın önünü açtıklarını dile getirdi.

Sadece yerelde değil, genelde de önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitimden sosyal yaşam ve hizmete kadar, savunma sanayisinden tutun, sağlığa kadar geldiğimiz noktayı görmeniz son derece kolay. Bunlar yetmez. Biz bu millet için yola çıktık ve bu millete hizmetkar olmayı kendimize hedef olarak belirlediysek milletin bizden beklentileri bitmeden, gece gündüz demeden, sizlerin hizmetinizde olacağız. 40 yıldır bu milletin hücrelerine sirayet etmiş ama bugün birilerinin gerçek anlamda maşası ve onların hayallerini gerçekleştirmek üzere konumlandırılmış...

Bu milletin insanlarından temin edilen uçaklarla, tanklarla bu ülkeyi işgal etmeye çalıştılar. Şükürler olsun, hiçbir şeyden kaçmayan, 'Ben kefenimi giydim de bu yola çıktım.' diyerek, kendine siyaset yolu çizen Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışına karşılık, milletimiz onun arkasında durarak, kenetlendi. Milletimiz beraber, tankların altında ezilse de bombaların altında biçare durumda olsa da bu ülkeyi, bayrağı teslim etmedi ve etmeyecek."

- Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine verdiği mülakat

"Bu mücadeleyi sekteye uğratmak için çeşitli entrikalar gösteriyorlar." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların hepsini bir noktaya kadar anlayışla karşılayabiliriz. Bizim esasen anlayışla karşılayamayacağımız, bizim hazmedemediğimiz ve bizi hayal kırıklığına uğratan bu noktada, bu ülkeyi idare etmek vaadiyle ortaya çıkıp, hem de cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir siyasi partinin genel başkanının aynı bu odaklar gibi FETÖ ve terörist ağzıyla onun müttefiklerinin ve teşkilat mensuplarının, milletvekillerinin ülkeye ilişkin bu düşmanca tavırlarını gerçekten anlatmakta zorlanıyoruz. Siz, 2013 yılında Gezi sürecinde milletvekillerinin aracılığıyla terör estirenlere cebinizden çıkarıp para dağıtmış olabilir, Ankara'nın göbeğinde Türk bayrağı yakılırken onlara set kurmuş olabilir, onları savunmuş olabilirsiniz.

Yine aynı şekilde hendek terörünün estirildiği dönemde milletvekillerinizi oraya göndermek suretiyle, adeta devletin katliam yaptığına ilişkin raporlar hazırlattırıp, yargı susturucusu takılmış 17-25 Aralık sürecinde illegal görüntüler ve ses kasetleriyle Meclis'te dokunulmazlık zırhlarının altına saklanmış olabilirsiniz ama şunu unutmayın, Alman dergisine vermiş olduğunuz röportaj, sizin gördüğünüz en dip, en çukur noktadır."

- "Çıkıp bu milletten özür dileyeceksiniz"

Ana muhalefet partisinin bu ülkeye düşmanlık ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, söz konusu partinin ülkede can ve mal güvenliği olmadığını ifade ettiğini söyledi.

Bu ifadelerin yanlış olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz akşamı havaalanından darbecilerle anlaşarak, Bakırköy'deki belediye başkanının evine sıvışmış olabilirsiniz ama bu sözlerden kaçamazsınız. Bu sözlerinizden sıvışamazsınız. Çıkıp bu milletten özür dileyeceksiniz. Aksi takdirde bu millet sizi asla affetmez. Almanya'daki dergide bu beyanlar yayınlanıyor, ondan sonra CHP'nin yetkili kurullarından, 'Bunlar bizim tasvip etmediğimiz, esasen söylemediğimiz şeyler.' deniliyor. Aynı dergi, 'Kendilerinden teyit aldık ve bunları yayınlandık.' diyor. Bunun özrü var mı? Bu ne pişkinlik.

Siz bu ülkenin turizmine, yabancı yatırımcısına nasıl bunu yaparsınız? Bu ülkenin gelişmesinde nasıl bariyer olursunuz? Bu yetkiyi size kim veriyor? Aldığınız 11 milyon oy, CHP'li kardeşlerim, siz bunun için mi oy verdiniz? Muhalefet demek, terakki, ilerlemek ve yapıcı eleştirilerle iktidarın yanlışlarını göstermek ve aynı zamanda ona yol gösterici pozisyonda olmak demektir. Eğer işin içinde Türkiye varsa aynı noktada buluşmak, birleşmek demektir.

Siz, AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanımızı alt edemediğiniz için gerçekten nevriniz dönüyor olabilir. Bunu kabullenemiyor olabilirsiniz. AK Parti ile Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlığınızı Türkiye düşmanlığına dönüştüremezsiniz, buna hakkınız yok. Bu millet bunu affetmez. İçeride ve dışarıda kim ne yapıyorsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin gücünü arkamıza almak suretiyle bu ülkeyi hedeflediği noktalara taşımak için her şeyi yapacağız. Bundan şüpheniz olmasın."

(Sürecek)