'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre, AB üyesi ülkelerin 19'unda bulunan yedek milletvekilliğinin, belirlenen nedenlerle boşalan üyeliklere yedek üyenin getirilmesi şeklinde uygulanıyor.



Araştırmada, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, Letonya, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan'da "yedek milletvekilliği" sistemi bulunduğu belirtildi.



Almanya, İspanya, Yunanistan ve Makedonya'da ölüm ve istifa durumunda yedek milletvekilliği devreye giriyor.



Yetersizlik veya başkaca nedenlerin yer aldığı uygulama kapsamında Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa ve Finlandiya'da bakan olunması, yürütme organında yer alma gibi görevde yükselme durumları da dikkate alınıyor.



Doğum ve hamilelik de nedenler arasında

Slovenya ve İsveç'te ise sadece doğum ile hamilelik durumlarında yedek milletvekili göreve başlatılıyor.



Makedonya'da istifanın yanı sıra "bazı suçlardan ceza alınması", "yasama üyeliğiyle bağdaşmayan bir işin üstlenilmesi", "vatandaşlığın kaybı", "görev yeterliğini kaybetme" durumlarında da yedek milletvekilliği uygulanıyor.

