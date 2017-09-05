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Yeni adli yıl başlıyor

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Yeterli ve iyi eğitim görmüş, yasaları ve hukuku iyi bilen, sağlıklı yorum yapan ve isabetli sonuca ulaşan hukukçulara her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır" - "Yargı, toplumsal olaylar karşısında ortaya koyacağı onurlu duruşla ve kararlarıyla adalete güveni yeniden tesis etmek zorundadır"

Yeni adli yıl başlıyor

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'nin, yeterli ve iyi eğitim görmüş, yasaları ve hukuku iyi bilen, sağlıklı yorum yapan ve isabetli sonuca ulaşan hukukçulara her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yargı, toplumsal olaylar karşısında ortaya koyacağı onurlu duruşla ve kararlarıyla adalete güveni yeniden tesis etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, adli yıl açılışı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye'de yaşanan siyasal ve yargısal gelişmelerin, toplumda hukuka, yargıya ve adalete duyulan inancı sarstığını belirterek, Türkiye'de toplumun her kesiminin adalet aradığını, yargıdaki geleneklerin altüst edildiğini, hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukukunun işler duruma getirildiğini savundu.

Adaletten yoksun olan toplumların sadece haklarını değil, iyiye ve güzele olan inançlarını ve geleceğe dair umutlarını da kaybedeceğine işaret eden Torun, şu görüşlerini paylaştı:

"Adalet, mülkün yani ülkenin temelidir. Yargının kurucu unsuru olan avukatlar, hakimler ve savcılar ise bu ülkenin temel taşları arasındadır. Yeterli ve iyi eğitim görmüş, yasaları ve hukuku iyi bilen, sağlıklı yorum yapan ve isabetli sonuca ulaşan hukukçulara her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Yargı, toplumsal olaylar karşısında ortaya koyacağı onurlu duruşla ve kararlarıyla adalete güveni yeniden tesis etmek zorundadır."

Torun, her türlü şiddet ve nefret söyleminin terk edildiği, insanların birbirlerini farklılıklarıyla kabul ettiği, adaletin tesis edildiği ve barışın egemen olduğu bir adli yıl olması temennisinde bulunarak, yargı mensuplarından siyasi iktidarın değil, halkın ve hukukun yanında olmalarını istedi.

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AdaletAdli Yıl AçılışıCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunYargı
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