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Yeni TBMM Başkanlık Divanı yarın ilk toplantısını yapacak

- 1 Mayıs 2017-30 Eylül 2017 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve komisyon toplantılarına katılmayarak mazeret bildiren bazı milletvekillerinin itiraz ve mazeretleri görüşülecek - Bazı milletvekillerinin de 10 günü aşan izin talepleri değerlendirilecek

Yeni TBMM Başkanlık Divanı yarın ilk toplantısını yapacak

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - 26. Dönem 2. Devre için seçilen yeni TBMM Başkanlık Divanı, yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Alınan bilgiye göre toplantıda, İtalya Senatosu Avrupa Birliği Politikaları Komitesi Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyeti ile Gana-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve beraberindeki dostluk grubu üyelerinin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmaları konusu görüşülecek.

1 Mayıs 2017-30 Eylül 2017 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve komisyon toplantılarına katılmayıp, düzenlenen devamsızlık cetveline itiraz eden ve mazeret bildiren bazı milletvekillerinin itiraz ve mazeretleri ele alınacak. Bazı milletvekillerinin 10 günü aşan izin talepleri de değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışardan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşülecek.

Söz konusu yönetmelik uyarınca, tıbbi malzeme bedellerinin yeniden belirlenmesi hususu da ele alınacak.

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