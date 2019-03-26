"Yerinde hakça dönüşüm sözü veriyoruz" CHP’nin Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu "Sizin haklarınızı koruyarak yerinde hakça dönüşüm sözü veriyoruz" dedi.

Demet Kalendergil yazıyor... CHP’nin Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu seçim çalışmalarına devam ediyor. Bilenoğlu "Sizin haklarınızı koruyarak yerinde hakça dönüşüm sözü veriyoruz." ifadelerini kullanırken, ayrıca kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması için özel projelerinin olduğunu belirtti.



"Göreve başladığımız zaman ilk başta tapu mülkiyet, eğitim ve sağlık konularını halletmemiz lazım"



Eyüp Sultan'ın çözüm bekleyen sorunlarının çok fazla olduğunu ve en büyük sorunlarının tapu mülkiyet, eğitim ve sağlık konuları olduğunu ifade eden CHP İstanbul Eyüp Sultan İlçesi Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Göreve başladığımız zaman ilk başta tapu mülkiyet, eğitim ve sağlık konularını halletmemiz lazım. İlkokulu olmayan mahallelerimiz mevcut. Hastanelerimiz yetersiz ve birçoğu saat 23’ten sonra hizmet vermiyor. Sadece Eyüp merkeze gelindiği zaman bir hastanemiz var, ancak o da yeterli hizmet veremiyor. Tapu mülkiyet anlamında ise enkaz bedeli denilerek komik paralar verilip insanların evlerinden çıkartılması gibi bir problem söz konusu.”



Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Bilenoğlu, kentsel dönüşüm yerine yerinde dönüşümü benimsediklerini ve asıl sorunun mevcut alanda yaşayan insanların haklarının verilmemesi olduğunu belirtti. “Eğer halkımız Eyüp Sultan ve İstanbul Belediyesi’nde güvenip oylarını bizden yana kullanırlarsa ve CHP olarak bu konuda yetkili mercii olursak, halkımızın hazırladığı 6 maddelik sözleşmeye imzamızı altına atmak sureti ile hakça dönüşüm sözü veriyoruz” diyerek, tapu mülkiyet sorunu yaşayanlara çözüm bulacaklarını ifade etti.



“Eyüp Sultan'da Özel bir Kadın Müdürlüğü Açacağız"



Kadınların birçok alanda maruz kaldığı erkek şiddetiyle ilgili araştırmalar yapan Bilenoğlu, bu konuda çok net ve kesin işler yapacaklarını söyledi. “İlerleyen süreçte eşinden korkan bir kız çocuğu veya eşine şiddet gösterme eğilimi olan bir erkek çocuğunun olması ihtimali çok yüksek bir topluluk olma noktasındayız.” diyerek, özellikle kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması için girişimci ve çalışan modelini Eyüp Sultan'da çalıştıracaklarının altını çizdi. Ayrıca kadınların tüm belediye tesislerinden %20 faydalanacaklarını belirtti.



Mimar Sinan Üniversitesi Türk Sanatları Mezunu



Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunu olan Bilenoğlu, "İşte tam da bu yüzden bu kadar kadim ve tarihi dokusu olan bir ilçenin ihtiyaç duyduğu belediye başkan adayı olduğumu düşünüyorum ve eminim halkımız da bu konuda teveccüh gösterip beni belediye başkanı yapacaktır. Ben Eyüp Sultan'da başarılı bir belediye başkanı olacağım. İnanıyorum ki beş sene sonra tüm partiler daha fazla kadın belediye başkan adayı gösterecek." dedi.