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Yıldırım-Candu görüşmesi

- Başbakan Yıldırım ile Moldova Parlamento Başkanı Candu'nun ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliğini teyit ettikleri öğrenildi

Yıldırım-Candu görüşmesi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu'nun görüşmesinde, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moldova Parlamento Başkanı Candu ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, parlamentolar arası temaslar dahil ikili ilişkilerde son dönemde karşılıklı ziyaretlerle artan ivmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

İki ülke ilişkilerinin ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin öneminin vurgulandığı görüşmede, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğinin daha da artırılması konusundaki görüş birliği teyit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımGökoğuz Yeri Özerk BölgesiMoldova Parlamento Başkanı Adrian CanduResmi Ziyaret
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