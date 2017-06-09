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Yıldırım, cuma namazını Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.Yıldırım, Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım töreninin ardından cuma namazı için Altındağ...

Yıldırım, cuma namazını Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazıCenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım töreninin ardından cuma namazı için Altındağ ilçesindeki Cenabı Ahmet Paşa Camisi'ne gitti.

Cuma namazını burada kılan Yıldırım, namazın ardından cami avlusunda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Hamza Dağ, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer eşlik etti.

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Başbakan Binali YıldırımCenabı Ahmet Paşa CamisiCuma Namazı
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