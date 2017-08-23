Yıldırım-Nguyen ortak basın toplantısı

HANOİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Vietnam, Uzakdoğu'nun bu bölgesinde son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye de Vietnam gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında benzerlik var. Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıka ulaştırabiliriz, bununla ilgili potansiyel mevcuttur." dedi.

Yıldırım, Başbakanlık Binası'nda Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin, gelecek yıl ilişkilerinin 40'ıncı yılını kutlayacağını hatırlatan Yıldırım, 39 yıl içinde başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde karşılıklı ziyaret yapılmamasının büyük bir eksiklik olduğunu, bu ziyaretle bu eksikliği giderdiklerini söyledi.

Türkiye'den Vietnam'a ziyaret gerçekleştiren ilk başbakan olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Yıldırım, "Vietnam, Uzakdoğu'nun bu bölgesinde son yıllarda çok önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. Türkiye de Vietnam gibi kalkınan dinamik bir ülke. Dolayısıyla iki ülke arasında benzerlik var. Nüfusları birbirine yakın, büyüme oranları yüksek. 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 4 milyar dolara rahatlıkla ulaştırabiliriz, bununla ilgili potansiyel mevcuttur." diye konuştu.

Yıldırım, ziyaretin Vietnam ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını umut ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası ve bölgesel konularda, özellikle doğu ve güney denizinin kullanımıyla ilgili konularda görüş birliği içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Denizlerin, insanlığın ortak mirası olarak diyalog ve barış içinde kullanılması önemli. Sayın Başbakan ve heyeti ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ulaştırmadan eğitime, denizcilikten ticarete, savunma ve bütün alanlarda iş birliği imkanlarımızı ele aldık ve değerlendirdik. Bu konuların daha da geliştirilmesi için birtakım anlaşmaları da bu ziyaret vesilesiyle imzalamış bulunuyoruz. Çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi, kolaylaştırılması konusunda gerekli düzenlemeler yapıldı ve bunun uygulaması konusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye ve Vietnam'ın konumları itibarıyla birbirleri için kendi coğrafyalarında birer fırsat kapısı özelliği taşıdığını anlatan Yıldırım, Vietnam'la ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'u kısa süre içinde Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.







