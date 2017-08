Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyaretini değerlendirdi

HANOİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'un Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) içinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bu topluluk içinde daha fazla nasıl faaliyetlerde bulunabiliriz bunları ele aldık. Özellikle bilgi teknolojileri, siber güvenlik, liman ve havayolu konularında iş birlikleri, Singapur ile üzerinde durduğumuz, mutabakata vardığımız hususlar." dedi.

Başbakan Yıldırım, resmi temasları kapsamında konakladığı Melia Otel'de, 4 gün süren Singapur ve Vietnam ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Her iki ülkede de resmi temaslarda bulunduklarını ifade eden Yıldırım, Singapur ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini, herhangi bir siyasi sorunun olmadığını, ekonomik ilişkilerin günden güne arttığını belirtti.



Özellikle Singapur'un Güneydoğu Asya'ya açılan kapı niteliğinde olduğunu anlatan Yıldırım, Singapur'un iki önemli kuruluşu TEMASEK ve Singapur Yatırın Fonu'nun Türkiye'ye yatırım yaptığını, Türkiye'de ortaklıkları bulunduğunu anımsattı.

Singapur ziyaretinin, yeni nesil serbest ticaret anlaşmasının ardından ticari ve ekonomik faaliyetleri daha da ileri taşıma amacıyla yaptıklarını anlatan Yıldırım, “Singapur'un ASEAN Topluluğu içinde önemli bir yeri var. Bu topluluk içinde daha fazla nasıl faaliyetlerde bulunabiliriz bunları ele aldık. Özellikle bilgi teknolojileri, siber güvenlik, liman ve havayolu konularında iş birlikleri, Singapur ile üzerinde durduğumuz, mutabakata vardığımız hususlar." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım Vietnam'ın ise ilginç bir ülke olduğunu, son 10 yılda atağa kalktığını, ülkenin her yıl yüzde 6-7 oranında büyüme gerçekleştirdiğini aktardı.

Vietnam'ın hem nüfusu hem doğal kaynakları hem de insan kapasitesi ile ümit vadettiğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye ile benzer yönleri olan bir ülke. Hem nüfus olarak benzerlik var. Türkiye ve Vietnam etrafındaki coğrafya bakımında çok büyük imkanlar barındıran iki ülke. Vietnam’da 16 Türk firmasının 700 milyon dolarlık yatırımı var. Tekstil, turizm ve madencilikten endüstri tesislerine kadar. Bu çok sevindirici. Bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Vietnam Türkiye ile ticari ilişkilerini çok daha fazla geliştirmek istiyor. Altyapının geliştirilmesi gerekiyor burada. İyi bir altyapı ihtiyacı var. Savunma alanında ilişki geliştirmek istiyorlar. Ülkemiz adına güzel sonuçlara vesile olacak bir ziyaretler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Vietnam ile savunma alanında nasıl bir işbirliği söz konusu?" sorusu üzerine, "Vietnam’dan bir heyet İstanbul’da düzenlenen Savunma Sanayi Fuarı'na geldi. Onların ilgilendikleri konular var. Beraber araştırma ve geliştirme yapmak istiyorlar. Vietnam ile iş birliğinin kapsamı daha ziyade araştırma ve geliştirme üzerine olacak. Bunlar üniversiteler ve her iki ülkenin savunma sanayi ile ilgili kuruluşları içinde olabilir. Bunlarla ilgili prensipte bir mutabakat sağlandı. Gerekli çalışmalar yapılacak.” yanıtını verdi.

- Yıldırım Vietnam'dan ayrıldı

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulunmasının ardından, özel uçak "TUR" ile TSİ saat 10.30'da Noi Bai Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'da Ankara'ya gitti.