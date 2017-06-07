Yıldırım, STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti hükümetleri en baştan beri sizlerle doğrudan temas kurdu ve birlikte çalışma yolunu seçti. Sizleri sadece seçim zamanlarında hatırlanan bir dernek binası içerisinde kendi gündemiyle meşgul olan kişiler olarak görmedik, aksine hükümetlerimiz döneminde sivil toplum kuruluşlarını, siyasete toplumun sesini ileten güçlü ve canlı kurumlar olarak hep gördük, buna göre hareket ettik." dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda, rahmeti, mağfireti ve cehennem ateşinden kurtuluşu müjdeleyen ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yıldırım, ramazanın ülkeye, millete, bölgeye ve İslam dünyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Siyaseti büyük bir denize, sivil toplum kuruluşlarını da bu denizi besleyen zengin nehirlere benzeten Yıldırım, "Tabii ki sivil toplum dinamiklerinin tek görevi, siyaseti zenginleştirmek değil, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumda artı değer üretmek ve farkındalık oluşturmak gibi bir görevi de var. Dünün dünyasında çok renkliliğe, çok sesliliğe yer yoktur. Toplumlar ve bireyler, zıt kutuplar arasında asgari düzeyde tercihlerini, kendi varlıklarını ortaya koyma gayreti içindeydi. Günümüz dünyasında bu basmakalıp algılar tamamen değişti. Bugün çok daha işlevsel, çok renkli, çok sesli bir düşünsel yelpaze söz konusu. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımız birbirinin tersi olan kuruluşlar arasında gidip gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının, insan odaklı yaklaşımlarla azami düzeyde düşünsel ve eylemsel seçenekler sunarak fikir ve eylem ikilisini geliştirdiğini vurgulayan Yıldırım, bu sayede kutuplaşan değil, kucaklaşan bir sosyolojik gerçeklik için sivil toplum kuruluşlarına her zamankinden fazla, daha fazla ihtiyaç olduğunu belirtti.

- "Türkiye'nin devlet olarak gösterdiği reflekslere sizler de destek oldunuz"

Sivil toplum kuruluşlarının niteliği ve niceliğinin yüksek olmasının, o ülkedeki demokrasinin gücünü de gösterdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Bu manada AK Parti hükümetleri en baştan beri sizlerle doğrudan temas kurdu ve birlikte çalışma yolunu seçti. Sizleri sadece seçim zamanlarında hatırlanan bir dernek binası içerisinde kendi gündemiyle meşgul olan kişiler olarak görmedik, aksine hükümetlerimiz döneminde sivil toplum kuruluşlarını siyasete toplumun sesini ileten güçlü ve canlı kurumlar olarak hep gördük, buna göre hareket ettik. Bugün bu karşılıklı atılan adımların olumlu etkilerini birlikte görüyoruz." diye konuştu.

Sivil toplumun, siyaset ve toplumsal farkındalık oluşturma konusundaki gayretini elbette duyarlılıklar konusunda da ortaya koyması gerektiğine işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu anlamda bu salonda bulundan yüreği büyük, gönlü geniş bütün sivil toplum mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Türkiye mazluma sığınan, yolda kalana yoldaş, hastaya şifa, dertliye de her daim deva olmuş bir ülkedir, bir millettir. Türkiye'nin devlet olarak gösterdiği reflekslere sizler de her zaman kurumsal kimliğinizle destek oldunuz."

Türkiye'nin, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 21. yüzyılın tüm acımasız dayatmalarına karşın insanlık adına umut kapısı haline geldiğini kaydeden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın yanı başımızda Suriye'de masum insanlar, çocuklar öldü. Çocukların yaşayamadığı bir dünyada, biz neyi konuşacağız? Cansız çocuk bedenlerinin sahile vurduğu bir dünyada neyi, nasıl anlatacağız? Afrika'da yeterli ve sağlıklı su kaynağına ulaşamadığı için saat başı hayatını kaybeden insanlar varken, hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Biz edemezdik, sizler de edemediniz."

- "Van üşümesin' diyerek atkılarını sahaya attılar"

Konuşmasında Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda oynanan maçını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Van depremi yeni olmuş, devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız var gücüyle bölgeye doğru gidiyordu. O günlerde Beşiktaş taraftarları, dakikalar 65'i, Van plakasını gösterdiğinde 'Van üşümesin.' diyerek atkılarını sahaya attılar. İşte bu merhamet duygusu, devletin hassasiyeti, sizin de işin içinde bulunmanızdan güç alıyor. Buradan bu sezonu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bu sene ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."

Başbakan Binali Yıldırım, Van'da gösterilen hassasiyetin sınırların ötesine de taşındığını, Afrika'da su kuyuları açıldığını, hastaneler, aş evleri kurulduğunu, yetimhaneler, eğitim yuvaları inşa edildiğini, Suriye'den Türkiye'ye gelen savaş mağdurlarına kol kanat gerildiğini de anlattı.

(Sürecek)