Yıldırım ve Bahçeli anayasa teklifi ile terör konusunu görüştü Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 23:25