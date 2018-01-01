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Yıldırım'dan 112 çalışanlarına yılbaşı ziyareti

- Başbakan Yıldırım, çeşitli programlar için geldiği Isparta'da 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Yıldırım'dan 112 çalışanlarına yılbaşı ziyareti

ISPARTA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli programlar için geldiği Isparta'da 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Yıldırım, dün partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için geldiği kentte Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gitti.

Burada 112 Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, çalışanların yeni yılını kutladı.

Gelen bir çağrıya cevap veren Yıldırım, "İyi akşamlar buyrun. Fatura soracaksınız. Numarayı alabilir miyiz?" dedi.

Daha sonra kendisini tanıtan Yıldırım, "Şu anda çağrı merkezinde arkadaşlarla yılbaşı öncesi ziyarette bulunuyoruz. Dolayısıyla senin çağrına cevap vermek de bize düştü." ifadesini kullandı.

Çağrı merkezini arayan vatandaş, Başbakan ile tanışma fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu belirtti.

Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden olduğunu öğrendiği vatandaşa, "Ben de şanslıyım, seninle telefonda da olsa tanışma fırsatı buldum. Hemşeriyiz bir de. Bu kadar da rastlantı olmaz. Yeni yıla sağlık, sıhhat içinde Mevlam girmeyi nasip eylesin. Yeni yılı ülkemiz, milletimiz huzur ve barış içinde geçirsin." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından 112 Çağrı Merkezi çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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112 Çağrı MerkeziBaşbakan Binali YıldırımIsparta
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