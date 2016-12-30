Yıldırım'dan Kaya ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Hadiye ve Muammer Kaya çiftinin evine misafir oldu.

Yıldırım, cuma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, kendisini çay içmeye davet eden Hadiye ve Muharrem Kaya çiftinin Barbaros Caddesi üzerindeki evine konuk oldu.

Kaya ailesiyle sohbet eden Yıldırım'a, çay ikram edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Yıldırım, ziyarette aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette Yıldırım'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile diğer yetkililer eşlik etti.