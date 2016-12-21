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Yıldırım'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani ile görüşmesi

- Başbakan Yıldırım, görüşmede, kökleri ortak tarihe dayanan Arnavutluk ile ilişkilere önem atfettiklerini, bu bağlamda mevcut yakın siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomi, ticaret, tarım, turizm, ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti

Yıldırım'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani ile görüşmesi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani ile görüşmesinde, kökleri ortak tarihe dayanan Arnavutluk ile ilişkilere önem atfettiklerini, bu bağlamda mevcut yakın siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomi, ticaret, tarım, turizm, ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Nishani ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde ağırladı.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, kökleri ortak tarihe dayanan Arnavutluk ile ilişkilere önem atfettiklerini, bu bağlamda mevcut yakın siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomi, ticaret, tarım, turizm, ulaştırma gibi alanlarda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yıldırım, diğer önemli bir iş birliği alanının da terörle mücadele olduğunu, Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğini, bu kapsamda bulunduğu ülkelerin istikrar ve güvenliğine tehdit teşkil eden FETÖ ile mücadelede iş birliğinin devamına önem verdiklerini ifade etti.

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Üçüncü Havalimanı gibi tamamlanan ve halihazırda yapım çalışmaları süren büyük alt yapı projeleri hakkında Nishani'ye bilgi veren Başbakan Yıldırım, bu projelerin finansman modellerini anlattı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Arnavutluk'un Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu bildirdi.

Nishani, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin ve terörle mücadele dahil her alandaki iş birliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması için gerekli siyasi iradenin Arnavutluk tarafında da bulunduğunu, bu yönde ortak çabaların sürdürüleceğini vurguladı.

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