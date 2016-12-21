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Yıldırım'ın Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüşmesi

- Başbakan Yıldırım, görüşmede, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti

Yıldırım'ın Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Farrugia ile görüşmesi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia ile görüşmesinde, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Farrugia ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Farrugia'nın ziyaretinin Meclis Başkanı düzeyinde Malta'dan Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu belirten Yıldırım, bunun Akdeniz havzasında ortak değerler ve vizyona sahip olunan Malta ile karşılıklı üst düzeyli ziyaretler marifetiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiğini vurguladı.

Yıldırım, görüşmede, gelecek ocak ayında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstlenecek Malta'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Malta'nın, dönem başkanlığı boyunca Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çaba harcayacağından emin olduklarını dile getiren Yıldırım, Farrugia'nın ziyaretini bu açıdan da anlamlı bulduklarını ifade etti.

Görüşmede, parlamenter diplomasinin iki devlet ve iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir araç olduğuna da dikkati çeken Yıldırım, iki ülke parlamentosunun dostluk grupları arasındaki işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi dileğini konuk Meclis Başkanına da aktardı.

- "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız"

Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia da Başbakan Yıldırım'ın ifadelerine katıldığını ve Ankara'daki görüşmelerinin parlamenter diplomasinin güçlendirilmesi bakımından verimli geçtiğini belirtti.

Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Farrugia, son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk vatandaşlar için de taziyelerini iletti.

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AK Parti Genel MerkeziBaşbakan Binali YıldırımMalta Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugia
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