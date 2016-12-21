Yıldırım'ın milletvekilleriyle

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, "Anayasa değişikliği" teklifine ilişkin istişarelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde, TBMM Anayasa Komisyonu'nda dün görüşülmesine başlanan AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" konusunda milletvekilleriyle görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında ve ilerleyen süreçte AK Parti'nin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin milletvekilleriyle istişarelerde bulundu.

Milletvekillerinin söz alarak, anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştığı toplantıda, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), saat 16.00'da, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak. Toplantıda, anayasa değişikliği teklifi başta olmak üzere, gündemdeki konular ele alınacak.