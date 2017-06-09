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Yılmaz, UNICEF heyetini kabul etti

- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Ne kadar iyi eğitim verirsek topluma o kadar hizmet etmiş oluruz. Hiç kimsenin etnik kimliğine, inancına, konumuna veya vatandaşlık durumuna bakmadan bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz"

Yılmaz, UNICEF heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ne kadar iyi eğitim verirsek topluma o kadar hizmet etmiş oluruz. Hiç kimsenin etnik kimliğine, inancına, konumuna veya vatandaşlık durumuna bakmadan bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim hizmetleri ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Bakanlık arasındaki iş birliği konularını görüşmek üzere, UNICEF Bölge Direktörü ve Doğu Avrupa Mülteci Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'yi makamında kabul etti.

Bakan Yılmaz, görüşmede yaptığı konuşmada, amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, "Ne kadar iyi eğitim verirsek topluma o kadar hizmet etmiş oluruz. Hiç kimsenin etnik kimliğine, inancına, konumuna veya vatandaşlık durumuna bakmadan bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli çocuklar başta olmak üzere bütün mülteci çocuklara verdiği destekten ve bakanlık tarafından yürütülen ortak projelerden dolayı UNICEF heyetine teşekkür eden Yılmaz, bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerine olan inancını aktardı.

Khan ise Türkiye'nin, Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişimi konusunda gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, Türk milleti adına Bakan Yılmaz'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazUNICEF Orta Ve Doğu Avrupa Ile Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Afshan Khan
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