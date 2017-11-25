Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren rıza çalımbay Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) yardım kampanyası
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

YSK teklifi Anayasa Alt Komisyonunda kabul edildi

- TBMM Anayasa Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, teklifle ilgili çalışmasını tamamladı. Komisyon teklifi, muhalefetin de itirazlarını dikkate alarak bazı değişikliklerle kabul etti - Buna göre, "seçime katılan partilerin, her sandıkta birer müşahit bulundurabilmesine imkan tanıyan" hüküm tekliften çıkarıldı - "İlçe seçim kurulu başkanına, ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesini yapması ve sandık kurulu başkanlarını bu listeden belirlemesine" ilişkin hüküm ile "sandık kurulunun kalan bir asıl ve yedek üyesinin, düzenlenen listeden ad çekme suretiyle belirlenmesine" ilişkin fıkra metinden çıkarıldı

YSK teklifi Anayasa Alt Komisyonunda kabul edildi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Alt Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) teşkilat yapısına ilişkin teklifi, muhalefetin de itirazlarını dikkate alarak bazı değişikliklerle kabul etti.

Anayasa Komisyonu bünyesinde, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başkanlığında oluşturulan 9 kişilik alt komisyon, YSK'nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki çalışmasını tamamladı.

Alt komisyon teklifi, muhalefetin de eleştirileri doğrultusunda bazı değişikliklerle kabul etti.

Buna göre, "ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkanı olarak görev yapmasına mani hali bulunmayan kamu görevlilerinin listesini yapması ve sandık kurulu başkanlarını bu listeden belirlemesine" ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.

"Sandık kurulunun kalan bir asıl ve yedek üyesinin, sandık kurulu başkanı olarak seçilenler hariç, listede düzenlenen listeden ad çekme suretiyle belirlenmesine" ilişkin hüküm ile "seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere her sandıkta birer müşahit bulundurabilmesine imkan tanıyan" fıkra da tekliften çıkarıldı.

- Muhalefet şerhsiz alt komisyon raporu

Alt Komisyon Başkanı Abdurrahman Öz, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, YSK'nin, 1950 yılından beri Türkiye'de seçimlerin şaibesiz olarak yapılması için çalışan bir kurum olduğunu belirterek, "YSK'nin oturmuş bir yapısı var. Bu kurumu korumak bütün siyasi partilerin görevidir ve biz de çalışmalarımız sırasında bunu dikkate aldık." dedi.

Öz, teklifin 12. maddesinin 4, 5 ve 6'ncı fıkralarının muhalefetin de itirazları doğrultusunda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikler sırasında değerlendirilmek üzere metinden çıkarıldığını söyledi.

Alt komisyon raporunu muhalefet şerhi olmaksızın üst komisyona sunacaklarını belirten Öz, "Muhalefet milletvekilleri, komisyon raporuna muhalefet şerhi yazmayacaklar, sadece eleştirilerini belirtecekler. Raporumuzu oy birliği ile hazırlamamız nedeniyle, alt komisyon üyesi bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Engelliler için pozitif ayrımcılık yapıldı

AK Parti'li Öz, teklifte öngördükleri değişiklikle, engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Abdurrahman Öz, YSK'nin görevleri arasına, "Engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıracak her türlü tedbiri alır" hükmünü de koyarak, engellilerin daha rahat oy kullanmasına imkan tanıdıklarını kaydetti.

Alt komisyoda, Abdurrahman Öz'ün yanısıra; AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer aldı.

Söz konusu teklif, pazartesi günü Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Alt KomisyonuIlçe Seçim Kurulu BaşkanıMuhalefetSandık KuruluSeçimYsk Teklif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5