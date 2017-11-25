YSK teklifi Anayasa Alt Komisyonunda kabul edildi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM Anayasa Alt Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) teşkilat yapısına ilişkin teklifi, muhalefetin de itirazlarını dikkate alarak bazı değişikliklerle kabul etti.

Anayasa Komisyonu bünyesinde, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz başkanlığında oluşturulan 9 kişilik alt komisyon, YSK'nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki çalışmasını tamamladı.

Alt komisyon teklifi, muhalefetin de eleştirileri doğrultusunda bazı değişikliklerle kabul etti.

Buna göre, "ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkanı olarak görev yapmasına mani hali bulunmayan kamu görevlilerinin listesini yapması ve sandık kurulu başkanlarını bu listeden belirlemesine" ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.

"Sandık kurulunun kalan bir asıl ve yedek üyesinin, sandık kurulu başkanı olarak seçilenler hariç, listede düzenlenen listeden ad çekme suretiyle belirlenmesine" ilişkin hüküm ile "seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere her sandıkta birer müşahit bulundurabilmesine imkan tanıyan" fıkra da tekliften çıkarıldı.

- Muhalefet şerhsiz alt komisyon raporu

Alt Komisyon Başkanı Abdurrahman Öz, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, YSK'nin, 1950 yılından beri Türkiye'de seçimlerin şaibesiz olarak yapılması için çalışan bir kurum olduğunu belirterek, "YSK'nin oturmuş bir yapısı var. Bu kurumu korumak bütün siyasi partilerin görevidir ve biz de çalışmalarımız sırasında bunu dikkate aldık." dedi.

Öz, teklifin 12. maddesinin 4, 5 ve 6'ncı fıkralarının muhalefetin de itirazları doğrultusunda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikler sırasında değerlendirilmek üzere metinden çıkarıldığını söyledi.

Alt komisyon raporunu muhalefet şerhi olmaksızın üst komisyona sunacaklarını belirten Öz, "Muhalefet milletvekilleri, komisyon raporuna muhalefet şerhi yazmayacaklar, sadece eleştirilerini belirtecekler. Raporumuzu oy birliği ile hazırlamamız nedeniyle, alt komisyon üyesi bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Engelliler için pozitif ayrımcılık yapıldı

AK Parti'li Öz, teklifte öngördükleri değişiklikle, engellilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Abdurrahman Öz, YSK'nin görevleri arasına, "Engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıracak her türlü tedbiri alır" hükmünü de koyarak, engellilerin daha rahat oy kullanmasına imkan tanıdıklarını kaydetti.

Alt komisyoda, Abdurrahman Öz'ün yanısıra; AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak yer aldı.

Söz konusu teklif, pazartesi günü Anayasa Komisyonunda görüşülecek.