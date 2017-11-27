YSK'nın teşkilat yapısı oluşturuluyor (2)

TBMM (AA) - Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak, geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde 6 yıldan fazla çalışamayacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifine göre, YSK merkez teşkilatında, seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Seçim müdürü ve müdür yardımcıları, kurul personeli arasında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre başkan tarafından atanacak.

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarında; hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak, geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde 6 yıldan fazla çalışamayacak. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması halinde YSK başkanının kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç halinde seçim müdürlüğünde görevi personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde, kadrolarına uygun görevlerde geçici çalıştırılmasına müsaade edebilecek.

Seçim kurulu başkanları, kendilerine bağlı seçim müdürü ve diğer personelin disiplin amiri olacak. Kurul merkezinde tüm personel için disiplin kurulu oluşturulacak.

- Bütün memur, işçi ve hizmetliler görevlendirebilecek

YSK başkanı ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları; bütün memur, işçi ve hizmetlileri seçim iş ve işlemlerinde görevlendirebilecek, bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilecek. Ancak hakim, Cumhuriyet savcısı, vali, kaymakam, asker ile kolluk amir ve memurlarını çalıştıramayacak.

Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlarınca yılda en az bir defa, ocak ayı içinde denetlenecek. Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanları tarafından ve Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre adalet müfettişleri vasıtasıyla denetlenecek.

Kurul merkez ve taşra teşkilatının giderleri ile her türlü seçim giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Teklifle, YSK'nın merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına da 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.

Buna göre; merkez teşkilatına bir seçim hizmetleri genel müdürü, 2 genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı, 15 seçim uzmanı, 15 seçim uzman yardımcısı, 16 şube müdürü, 3 mali hizmetler uzmanı, 9 bilgi işlem müdürü, 9 şef, 13 çözümleyici, 10 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 49 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 3 santral memuru, 10 sekreter, 10 şoför, 2 mühendis, 6 istatistikçi, 5 teknisyen, 25 hizmetli, 2 dağıtıcı ve 6 bekçi alımı yapılacak.

YSK Başkanına, en az kullanma süresi 5 yıl olan 1 binek otomobil verilecek.

Mevcut YSK Başkanı, başkanvekili ve üyeleri, kalan görev sürelerini tamamlayacak. 2016 yılındaki yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine 2022 ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.

Seçim müdürü ve müdür yardımcılığı kadrolarına, öncelikle görevde yükselme suretiyle atama yapılacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara beş yıl süreyle, ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre başkan tarafından atama yapılabilecek. Ancak bir takvim yılı içinde açıktan yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamaların üç katını geçemeyecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları 6 yıldan fazla görev yapan seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak.

(Bitti)