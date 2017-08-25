ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçen Türk milleti, en zor şartlar altında bile mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuş, inandığı değerlerden taviz vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Zafer Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"Türk tarihinin unutulmaz zaferlerini anmamıza vesile olan Zafer Haftası'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullanan Yıldırım, Türk milletinin, 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarını yurt edinerek, bu coğrafyaya adaletle barışın hakim olması için yüzyıllar süren bir mücadele verdiğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanını, bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçen Türk milleti, en zor şartlar altında bile mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuş, inandığı değerlerden taviz vermemiştir.

Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazandığımız 30 Ağustos Zaferi tarihin bir başka dönüm noktası olmuş, milletimize esareti reva görenler o gün unutamayacakları bir mağlubiyet yaşamışlardır.

Zafer Haftası vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün kahramanlarımızı minnet ve şükranla yad ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarını ve bütün vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."