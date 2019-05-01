Profesör Kural'dan Sigaraya Toplu Savaş

Ülkemizin Dünya Elçisi ve en büyük gezginimiz Profesör Dr. Orhan Kural sigarayla savaşta hedefini büyüttü.Kural, verdiği ve genellikle gençlere yönelik konferanslarında sigaranın zararlarına dikkat çekerek, bu konuda sigaramın zararlarını anlatıyor ve içilmesini engellemeye çalışıyor.Sarı Ay yani Sigara İle Mücadele Derneği yönetici de olan Orhan Kural, son dönemlerde, bu etkinliğini köy muhtarları ile işbirliği yaparak, muhtarlar eşliğinde bir mahallenin ya da köyün, sigaranın zararlarını öğrenerek, bilinçli bir şekilde topluca sigarayı bıraktırma çalışmaları yapıyor.Ülke çapında yöre veya kent ayrımı yapmadan toplu sigara bıraktırma ve halkı sigaranın zararları konusunda aydınlatma çalışmalarını sürdüren Profesör Dr. Orhan Kural, buna en güzel örnek olarak Yozgat'ın Haydarbeyli köyündeki çalışmalarını gösteriyor.Sosyal sorumluluk olarak gördüğü bu çabalarını ülke çapında çeşitli yörelerde sürdürmeye kararlı olan en gezgin Türk Orhan kural, bu çabalarını bir sorumluluk olarak görüyor ve severek yerine getiriyor.Söz konusu sigara bıraktırma çaba ve çalışmaları çok sayıda okulda da toplu olarak öğrencilere yönelik olarak da yürütülüyor.