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1 milyon TL'lik solunum cihazı hibe etti

Türkiye Vodafone Vakfı, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı hibe etti. Hizmete giren cihazların, hastanenin yoğun bakım ünitesinin yükünü yüzde 30 oranında hafifleteceği belirtildi.

1 milyon TL'lik solunum cihazı hibe etti

 Türkiye Vodafone Vakfı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çok özel bir projeyi daha hayata geçirdi. Vakfın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağışladığı 1 milyon TL değerindeki solunum cihazları , Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel’in katılımıyla düzenlenen bir törenle Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde hizmete açılan Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi’ne teslim edildi.

Solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan mekanik ventilatörler, kritik hastada hava yollarına oksijen ve havayı kontrollü bir şekilde göndererek yapay yoldan solunumu sağlıyor. Mekanik ventilatörlerin ev tipi, klinik tipi, transport ve yoğun bakım tipi olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor. Transport ventilatörler, ortalama 8-10 kg ağırlığında olup, yoğun bakım hastalarının transportunda, evde ve hastanede ihtiyacını karşılıyor. Yoğun bakım ventilatörlerinin birçok özelliğini bünyesinde bulunduran transport ventilatörler, özellikle acil durumlarda kritik hastaların yapay solunum desteğinin yer ayırt etmeksizin kolayca sağlanmasını mümkün kılıyor. Bu nedenle, salgın gibi yoğun bakım ventilatörlerinin sayısının yetersiz kalabileceği durumlarda, transport ventilatörler, sağlık çalışanlarına kritik hastaların solunum yetmezliğinin tedavisinde büyük destek sağlıyor.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Toplum olarak birlikte hareket edilmesi gereken bir dönem yaşandığını belirterek, "Her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin salgınla mücadelesini ilk günden bu yana destekliyoruz. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi’ne 1 milyon TL değerinde solunum cihazı bağışı yaptık. Cihazlarımız hastaneye teslim edildi ve hizmete girdi. Salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" sözlerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar ise solunum cihazları nedeniyle Türkiye Vodafone Vakfı'na teşekkür etti ve bu cihazların yeni açılan hastanede Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

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Türkiye Vodafone Vakfı Solunum CihazıTürkiye Vodafone Vakfı Marmara Üniversitesi Hibe
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