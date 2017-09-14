112 Acil Servise yapılan çağrıların yüzde 70'i asılsız

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis hattına 8 ayda yapılan 700 bin çağrının yüzde 70'i asılsız çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum 112 Acil Servis ekiplerince 8 ayda 2 bin 856'sı doğum, 4 bin 611'i kalp damar hastalıkları, 4 bin 812'si trafik kazası ve travma vakaları ile diğer vakalar olmak üzere toplam 46 bin 381 hastaya acil sağlık hizmeti sunulduğu kaydedildi.

Geçen yıl 69 bin 720 vakaya gidilerek hastaların en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığının bildirildiği açıklamada, 8 ayda 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarının 46 bin 381 hastaya ilk yardım hizmeti sunduğu, şehrin bir ucundan diğer bir ucuna en fazla 10 dakikada ulaşıldığı aktarıldı.

Vatandaşların çağrı elemanına sakin bir şekilde en kısa ve doğru adres bilgisi vermesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, adres verilirken en çok bilinen cami, okul, alışveriş merkezi gibi mekanların söylenmesinin vakitten büyük ölçüde tasarruf sağlayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, 112 Acil hattına yapılan çağrıların çoğunun gereksiz olduğu, 8 ayda yapılan 700 bin çağrının yüzde 70'inin asılsız olduğu ve bu çağrılardan dolayı gerçek hastalara ulaşmada büyük engel yaşandığı belirtildi.

- "Türkiye artık bu ilkel yöntemlere çok uzak"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Serhat Vançelik, helikopter ve uçak ambulanslar, snowtrack ve paletli ambulanslarla yaz kış demeden her türlü olumsuz hava koşullarında hastalara ulaşıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının zorlu hava koşullarında kullanılması için hizmete sunduğu donanımlı, yaz ve kış şartlarına uygun araçlarla kapalı yollara rağmen hastalara ulaşılmasının büyük bir hizmet olduğunu belirten Vançelik, bu hizmetin aksamaması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına da müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Vançelik, "Geçmiş yıllarda hastalar ilkel yöntemlerle hastaneye gelmek zorunda kalıyordu. Türkiye artık bu ilkel yöntemlere çok uzak. Hiçbir hasta kendi imkanları ile hastane yoluna düşmek zorunda değil, bir telefon ile istenilen yerden hasta alınıp istediği hastaneye götürülüyor." ifadelerini kullandı.

Vançelik, şehir hastanesi inşaatının hızla ilerlediğini aktararak, hastanenin tamamlanarak hizmete girmesiyle Doğu Anadolu'yu sağlık merkezi haline getireceğini bildirdi.

Yapımı süren 265 bin metrekare kapalı alanda, bin 400 yatak kapasitesiyle hizmet verecek hastanenin yüzde 65'inin tatamlandığını anlatan Vançelik, şunları kaydetti:

"Hastane 2018'de hizmete açılacak. Şehir hastanesi devasa bir sağlık yatırımı. Sadece Erzurum için değil aynı zamanda yakın coğrafyamıza da sağlık hizmeti verebilecek. Azerbaycan, Nahçıvan ve İran gibi ülkelere de hizmet verecek bölgenin en modern sağlık tesisi yapılmaktadır. Gerçekten iç mimarisi ile odalar mükemmel tarzda olacak. Belki dünyada sayılı hastanelerden birisi olacak. Odalarımız yüzde 90 oranında tek kişilik odalardan oluşacak."