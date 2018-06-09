15 milyon ton sera gazı salınımına son verecek

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, hurda araç teşviki kapsamında yaklaşık 6 milyon hurda aracın trafikten sildirilmesi halinde, sebep olduğu 15 milyon ton sera gazı (karbondioksit) salınımının ortadan kalkacağını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığınca 16 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekmeleri karşılığında yeni alınacak araçlar için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki verilmesini düzenleyen tebliğin hazırlandığını hatırlattı. Öztürk, "Tebliğ ile ülke ekonomisine kazandırılacak kazancın yanı sıra iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda ve yaşlı araç kaynaklı sera gazı salınımı da azalacak." diye konuştu.

Türkiye'nin karbondioksit miktarının 2016'da 496 milyon ton olduğuna dikkati çeken Öztürk, karayolu ulaşımından kaynaklanan karbondioksit miktarının ise 75 milyon ton olduğunu hatırlattı.

Tebliğ kapsamında trafiğe kayıtlı 22 milyon 551 bin araçtan yaklaşık 6 milyon aracın etkileneceğini dile getiren Öztürk, tebliğde yer alan bu araçların sera gazı emisyon miktarı, araçların model yıllarına göre değişen sayıları, emisyon faktörleri ve yılda ortalama gittikleri yol miktarları dikkate alınarak, sera gazı emisyonlarını hesapladıklarını aktardı.

Buna göre, tebliğ kapsamındaki araçların sera gazı emisyon miktarının yaklaşık 15 milyon ton karbondioksite eşdeğer olduğunu vurgulayan Öztürk, "6 milyon hurda araç sahibinin araçlarını trafikten çekmesi halinde 15 milyon ton karbondioksit salınımı sona erecek. 15 milyon ton karbondioksit, Türkiye'nin karayolu ulaşımından kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarının yüzde 20'sine, toplam emisyonların ise yüzde 3,1'ine tekabül ediyor." dedi.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun düşeceğini ve küresel ısınmanın etkisinin azalacağını belirten Öztürk, fosil yakıt kullanımının da aynı oranda azalacağını kaydetti.

Öztürk, hurda araç teşvikini, "Bu uygulama, çevreci ve sera gazı emisyonunu azaltıcı bir uygulamadır." şeklinde değerlendirdi.