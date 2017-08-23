KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Hippoterapi Kongresi başladı.

Kartepe'de bir otelde düzenlenen açılış töreninde konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, hippoterapinin modern tıp yöntemlerini destekleyici nitelikte, son derece faydalı olduğunu söyledi.

Her şeyden önce hastanın fiziksel sağlığı kadar onun yaşama tutunmasını sağlayan psikolojik boyutunun öneminin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hülagü, "Bir taraftan tedaviyi desteklerken bir taraftan da hastanın doğa ile etkileşime geçmesini sağlaması ve keyifli vakit geçirmesine aracılık etmesi dolayısıyla hippoterapinin destekleyici tıp alanında özel bir yeri var." diye konuştu.

Hülagü, özellikle kas hastalığı ve omurga yaralanmaları olan hasta ailelerin çok ciddi zorluklarla karşılaştığına dikkati çekerek, "Bazı aileler çocuklarını eve kapatıp toplumla iletişimini kesiyor. İşte bu noktada hippoterapi gibi destekleyici yöntemler sosyal projeler açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin gelişme çağındaki engelli çocuklarının terapilerinin sağlanması için Kartepe Atlı Terapi Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Merkezde kas ve gelişme hastalıkları, down sendromu, otizm gibi hastalıkların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanıldığı anlatan Üzülmez, "Atla terapi yöntemine olan yoğun talep Türkiye'den ve yurt dışından insanların bölgemize gelmesini sağlayacak. Şehrimizde, atla terapi yöntemini ilk hayata geçiren belediye olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı da düzenledikleri kongrenin, dünyadaki gelişmelere karşın Türkiye'deki hippoterapi biliminin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek adına önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Uluslararası katılımlı kongrenin, bilimsel paylaşımların yanı sıra meslektaşların bir arada bulunabilmelerine olanak sağlayacağını ifade eden Erdener, "Özellikle genç meslektaşlarımızın hippoterapiye emek veren bilim insanları ile bir arada olmasını sağlamanın ötesinde, meslek birliğini güçlendirmek ve gelecek kaygılarının tartışılabileceği akademik ortamı oluşturarak, çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde bir kilometre taşı olabilmek arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, konuşmaların ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yurt içinden ve dışından gelen konuşmacılar, perşembe ve cuma günleri gerçekleştirilecek 10 ayrı oturumda, hippoterapi uygulamalarına ilişkin bilgi aktarımında bulunacak.