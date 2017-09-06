CENEVRE (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı ile Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü iş birliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması"nın sonuçları Cenevre'de duyurulacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Organ Nakli Koordinatörleri ile Karaciğer Nakli derneklerinin de katkılarıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, yarın Cenevre'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Sonuçlar, "http://www.isodp2017.org/" adresinden de duyurulacak. İlk 100'e giren eserler, Dünya Organ Bağışı Kongresi fuayesinde tıp dünyasının beğenisine sunulacak.

- Organ bağışıyla ilgili duyarlılığın artırılması hedefleniyor

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde organ nakli sayesinde birçok hastanın hayata tutunabilmesi için bağışların artması yönünde çaba gösterildiğini söyledi.

Türkiye'de organ bağışı oranının istenilen düzeyde olmadığına dikkati çeken Kahveci, bu konuda Sağlık Bakanlığının yanı sıra birçok profesyonel sivil toplum kuruluşu ile paydaş üniversitelerce yerel ve ulusal düzeyde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Kahveci, bu kapsamda küresel düzeyde organ bağışıyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın ikincisinin hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye adına ikinci kez bu çalışmaya imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu olağanüstü faaliyetin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Yarışma, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin sanatsal direktörlüğünde, alanında popüler grafik-tasarım sanatçıları ile akademisyenlerden oluşan uluslararası jüriyle düzenlendi. Yarışmaya 32 ülkeden bin 440 eser başvurusu oldu. Yarışmada ilk 3 eser sahibine para ödülü takdim edilecek ve ilk 100 eser de kongre boyunca sergilenecek."

Kahveci, "Yarışmanın organ bağışında küresel ölçekte farkındalık oluşturmanın yanı sıra aynı amaç için değişik ülkelerde çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri güçlendirerek yeni iş birliğine fırsatlar oluşturacağına ve daha fazla hastaya organ nakliyle hayata tutunma şansı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, 1. Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'na da 38 ülkeden 2 bin 200 kişi katılmış, eserler 10 farklı ülkeden grafik tasarımcısı, akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmişti.