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20-20-20 KURALI İLE GÖZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca uyarıyor: 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözleriniz dinlendirip göz kuruluğunun önüne geçebilirsiniz!

20-20-20 KURALI İLE GÖZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN!
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‘Teknoloji çağında ekranlardan uzak kalmamız mümkün değil. Ancak gözlerimizi de korumamız şart!’ diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, 20-20-20 kuralını anlattı:

“Ekran karşısında uzun süre kalmak gözlerimizi yorar. Bununla beraber miyopi (uzağı net görememe) ve astigmatizma (bulanık görme) gibi göz kusurlarının oluşma riskini artırır. Ayrıca cep telefonu ve bilgisayar ekranı karşısında uzun süre kalındığında göz kırpma sayımız oldukça azalır. Göz kırpma sayımız azaldıkça gözümüz yeterince nemlenemez. Bununla beraber ekranın yaydığı ısı, ışık ve radyasyon gözyaşımızın daha hızlı buharlaşmasına neden olarak göz kuruluğuna sebep olur, gözlerde kanlanma, yanma ve batma şikayetleri oluşur.”

EKRANLA ARANIZDAKİ MESAFE EN AZ 40 SANTİM OLSUN

“Yazın klimalar, kışın ise ısıtma sistemleri, içinde bulunduğumuz ortam havasının nemini azaltarak göz kuruluğumuzun şiddetini artırır” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Günün büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda spot ışık altında ekran karşısında geçirenlerin gözlerini koruyabilmeleri için basit ama etkili bir kuralımız var: 20-20-20 kuralı.

Nedir bu kural?

20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine imkan tanıyabilir, göz kuruluğunun önüne geçebiliriz. Ekranların yaymış olduğu zararlı ışınları azaltması nedeni ile bilgisayarımızın ekranına filtreli koruyucu takabilir, özel kaplamalı gözlük camları kullanabiliriz. Ayrıca ekranla gözümüz arasındaki mesafenin en az 40 santimetre olmasına özen göstermeliyiz” diyor.

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