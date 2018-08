6 Önlem İle Sağlıklı Gözler Göz rahatsızlıkları, yaşam kalitesini düşürürken iş ve sosyal hayatın da aksamasına sebep olabiliyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Tülay Arıcı, doğru beslenme, çeşitli tedbirler ve düzenli göz muayeneleri gibi önlemler sayesinde, gözlerde oluşabilecek ciddi rahatsızlıkların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Yoğun iş hayatı, aşırı stres ve çevresel faktörler sebebiyle zarar gören gözler, yaşam kalitemizi olumsuz etkileyebiliyor. Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Tülay Arıcı, “Göz sağlığı yaşamsal faaliyetlerimizden yüksek verim almak ve etrafımızdaki dünyayı doğru algılayabilmek için kritik öneme sahip olabiliyor. En ufak yaralanma ya da gözde travma sebebiyle oluşabilecek problemler yaşam kalitemizi aşağıya çekebiliyor. Sosyal yaşantının aksamaması ve iş hayatının olağan akışında devam edebilmesi için göz sağlığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Alınacak basit ve uygulanabilir önlemler ile göz sağlığınızı ciddi rahatsızlıklardan korurken, yaşam kalitenizi de artırmak mümkün oluyor” ifadelerini kullanıyor.



Yaşam kalitenizi artırmak için doğru beslenin ve sigarayı bırakın

Göz sağlığının muhafaza edilmesi için alınabilecek en temel önlemin doğru ve düzenli beslenme olduğu bilgisini paylaşan Op. Dr. Tülay Arıcı, “Beslenme sebebiyle oluşabilecek zafiyetler doğrudan göz sağlığını tehdit edebiliyor. İçinde yoğun olarak omega-3 yağ asitleri, C ve E vitamini bulunan besinler tüketmek bu tehditlere önlem olabiliyor. Vücudumuz için başlı başına ciddi bir tehdit olan sigara, göz için de önemli riskler taşıyor. Sigara kullanmak; katarakt, glokom, diyabetik retinopati ve makula dejenarasyonu gibi rahatsızlıkların oluşumunda en önemli önlenebilir faktörlerin başında geliyor” diyor. Bunun yanı sıra güneş gözlüğü kullanımıyla da tam koruma sağlanması gerektiğini dile getiren Op. Dr. Tülay Arıcı, “Güneş ışınları her ne kadar cildimiz için faydalı olsa da yoğun olarak ultraviyole ışınlarına maruz kalmak ciddi problemlere yol açabiliyor. Doğru güneş gözlüğü kullanımı ile bu risk faktörünü elimine etmek mümkün. İş yerinde veya evde manuel işler yaparken gözün toz parçacıklarına maruz kalmasını önleyebileceğiniz emniyet gözlükleri de bir diğer koruyucu önlem olarak öne çıkıyor” diyor.



Düzenli muayeneler ile göz rahatsızlıklarının önüne geçin

Dönüşen ve değişen teknolojiyle birlikte hayatımızın hemen hemen her anına giren dijital ekranlar da göz sağlığını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Göz kuruluğu ve göz bulanıklığı gibi sonuçlar doğuran dijital ekranların, belirli bir mesafeden kullanılmasının önemine dikkat çeken Op. Dr. Tülay Arıcı, “Dijital ekran kullanımı da gözler üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşmasına sebep olan etkenler arasında. Ekranlara bakarken belirli bir mesafenin kullanılması, dinlendirici gözlük kullanımı ve ekranlara bakarken geçirilen zamanın kontrol altında tutulması, göz sağlığına olumlu katkılar sağlıyor. Hayatın her noktasında gözlerimizi tehdit edebilecek riskler ile mücadele etmenin en temel yöntemi ise düzenli göz muayenesidir. Ancak düzenli olarak gerçekleştirilen göz muayeneleri sayesinde konulacak erken teşhis ve doğru yönlendirmeler, körlüğe varabilecek sonuçların oluşmasını engelleyebilir” diyerek sözlerini tamamlıyor.