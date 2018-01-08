7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi" 10-13 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

"Sağlıkta Dönüşümün 2. Fazında Klinik Kalite ve İnovatif Yaklaşımlar" ana temasıyla yapılacak kongrede, sağlıkta kalitenin rolü, Türkiye sağlık sisteminde inovasyona yönelik bakış açısının geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliği ile sağlıkta kalite sisteminin geleceği değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen en kapsamlı kongre olan Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Sistemi Kongresi'nde bu yıl da verimli bir bilgi paylaşım ortamı oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Kongrenin, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bilim insanlarının katılımıyla yapılacağını belirten Gümüş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık bünyesinde düzenlenen en kapsamlı çalışma olan ve 3 ayrı zirve program şeklinde gerçekleşecek kongrede amacımız, çağdaş mantıkta, etik değerler çerçevesinde sağlıkta kaliteyi artırmak ve sistemdeki yenilik fikirlerini geliştirmek. Yeni düzenlemeler ile sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağladığımız birinci fazın ardından ikinci fazda mevcut kaliteyi inovatif yaklaşımlarla daha da yukarıya taşıyacağız. Kalite olgusunun tüm alanlarda yaygınlaştırılması için bu kongrenin önemi çok büyük. Hep birlikte bilgiye ulaştığımız ve paylaşımın en üst noktada yaşandığı başarılı ve nitelikli bir kongre geçirmeyi umut ediyorum."