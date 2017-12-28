Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

91 yaşında organlarını bağışladı

- Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki Halil Gökdal, organ bağışında bulundu

91 yaşında organlarını bağışladı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki bir huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki Halil Gökdal, organlarını bağışladı.

Gökdal, göz muayenesi için gittiği Isparta Şehir Hastanesinde yetkililerden bilgi alarak, tüm organlarını bağışlamaya karar verdi. Çevresinde "Adalı Halil" olarak bilinen ve 3 yıldır huzurevinde yaşayan Gökdal, vatandaşları da organ bağışlamaya davet etti.

Gökdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevresinde organ bağışına dikkati çekmek için bağış yapmaya karar verdiğini söyledi. Davranışının çevreye örnek olmasını isteyen Gökdal, "Yarın öldükten sonra toprak olacağına insanlara faydası olsun. Bu davranışımı halk görsün ve daha fazla organ bağışı yapılsın istiyorum. İçimden gelerek yaptım. Onlar da benim gibi yardım etsinler. Organ bağışı yapacaklar, insanlar kurtaracak. Ölsek toprak olup gidecek. Böbreğimden, ciğerimden, gözümden, midemden nereden isterlerse alsınlar." diye konuştu.

Gökdal, istediği kızı anne ve babasının almamasından dolayı hiç evlenmediğini de dile getirdi.

Isparta Şehir Hastanesi Organ Bağış Koordinatörü Mustafa Yiğit ise organ bağışının Türkiye'de önemli bir problem olduğunu kaydetti. İnsanların organ bağışına yeterince ilgi göstermediğini dile getiren Yiğit, "Halil amcamız büyük bir duyarlılık gösterdi. 91 yaşında olmasına rağmen organ bağışında bulundu. Bu durum özellikle gençlerimize örnek olması gereken bir hareket." dedi.

Gökdal, Isparta Şehir Hastanesi Organ Bağış Koordinatörlüğünde gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından tüm organlarını bağışladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adalı HalilHalil GökdalIspartaOrgan Bağışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5