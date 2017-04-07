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Abdi İbrahim'den Parkinson Gününe özel etkinlikler

- Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ve Abdi İbrahim, Dünya Parkinson Gününde 10 ilde hasta ve hasta yakınlarının katılacağı toplantı ve egzersizler düzenleyecek

Abdi İbrahim'den Parkinson Gününe özel etkinlikler

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim ve Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği iş birliğiyle 11 Nisan Dünya Parkinson Gününde "Harekette Mutluluk Var" temasıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ve Abdi İbrahim, Parkinson hastalığının tanımlanmasının 200. yılı sebebiyle 11 Nisan Dünya Parkinson Gününde 10 ilde hasta ve hasta yakınlarının katılacağı toplantı ve egzersizler düzenleyecek.

Temelde bir hareket bozukluğu olan Parkinson hastalığında hareket etmek ve egzersiz yapmak tedavinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Yoga ve Tai Chi gibi fiziksel aktivitelerin ve dans etmenin yararlı olduğuna ilişkin bilimsel kanıtlar giderek artıyor. Parkinson gününde hareket ve dansın önemini vurgulamak amacıyla "Harekette Mutluluk Var" teması seçildi.

Bu kapsamda Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğinin İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğinde hasta ve hasta yakınları müzik ve dans ile tedavi yöntemlerini öğrenirken, bazı hastalar da harmandalı ve Tai Chi performansı sergileyecek.

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11 NisanAbdi İbrahimDünya Parkinson GünüTürkiye Parkinson Hastalığı Derneği
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