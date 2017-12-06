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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bunu İslam dünyasının kabul etmesi mümkün değildir" - "Bu konuda gereken cevap verilecektir. Bizi üzen tarafı işin, İslam dünyasının son yıllarda karşı karşıya kaldığı parçalanmışlık, kendi iç meseleleriyle boğuşması ve İslam dünyasının içine düştüğü bu zaaf. İnşallah bir el, hadise uyanmamıza vesile olur da bir araya geliriz"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki

CİDDE (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planına tepki göstererek, "İslam dünyası bu kararı kabul etmeyecektir." dedi.

Demircan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'nın yapıldığı otelde, Filistin Sağlık Bakanı Dr. Awwad Hebron ile bir araya geldi.

İİT'nin Kudüs'te Mescid'i Aksa'ya yapılan bir bombalı saldırı sonrasında kurulduğunu belirten Demircan, "Teşkilatın bugünkü toplantısını da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiasının gündeme geldiği bir günde yapıyoruz. Bunu İslam dünyasının kabul etmesi mümkün değildir. İslam dünyası bu kararı kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine İİT'nin 13 Aralık'ta İstanbul'da olağanüstü toplanacağını aktaran Bakan Demircan, "Bu konuda gereken cevap verilecektir. Bizi üzen tarafı işin, İslam dünyasının son yıllarda karşı karşıya kaldığı parçalanmışlık, kendi iç meseleleriyle boğuşması ve İslam dünyasının içine düştüğü bu zaaf inşallah bir el, hadise uyanmamıza vesile olur da bir araya geliriz." diye konuştu.

Demircan, Türkiye'nin ilk günden itibaren Filistin davasının yanında olduğunun ve olmaya devam edeceğinin altını çizerek, bu kapsamda Gazze'de inşa edilen hastanenin gelecek günlerde açılışının yapılacağını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Awwad Hebron da konuşmasında, Türkiye'nin Kudüs konusundaki girişimlerinden dolayı minnettar olduklarını dile getirerek, ABD'nin bu kararının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Bakan Hebron, İstanbul ve Malatya'daki merkezlere organ nakli için kendi ülkelerinden hastaların gittiğini dile getirdi. Hebron, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin devam etmesi çağrısında bulundu.

Demircan, Filistin Sağlık Bakanı Awwad Hebron'a el işlemesi tabak hediye etti.

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