Acil servisler daha etkin hizmet verecek

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından ilki Erzurum'da düzenlenen Acil Servis Hemşireliği Sertifika Programı'nın ikincisi, Samsun'da gerçekleştiriliyor. 6 haftalık teorik ve uygulamalı eğitim programında hastanelerin acil servislerinde görevli hemşirelerin mesleklerinde uzmanlaşarak acil vakalara daha etkin müdahale etmeleri hedefleniyor.



Eğitim programında hemşirelere acil serviste karşılaşabilecekleri vakalara yapacakları tıbbi acil müdahale, tıbbi yenilikler ile hasta ve yakınlarıyla etkin iletişim yolları konularda bilgi aktarılıyor.



Kurs sonunda Batman, Bursa, Bitlis ve Kütahya gibi illerden gelen 20 kursiyere sertifika verilecek.



"Hemşirelerimizin etkin hale getirilmesi zaman kayıplarını önleyecektir"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her branşın olduğu gibi acil hemşireliğinin de farklılıkları bulunduğunu söyledi.



Acil servisin, hekim ve hemşirelerin son derece aktif görev yapması gereken bir alan olduğunu vurgulayan Özkan, "Bir an önce tıbbi anlamda değerlendirme bekleyen hastalarla ilgilenen bir branş. Dolayısıyla hemşirelerimizin bu alanda gerek tıbbi gerekse sosyolojik ve toplumsal anlamda uzmanlaşması gerekiyor." dedi.



Kursta hastanın acil kapısından girmesinden itibaren tedavisinin yapılması, anlık takipler, hekimle iş birliği, hasta yakınına yaklaşım gibi pek çok konuda uzmanlar tarafından eğitim verildiğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:



"Acil servis, hastaya çok hızlı müdahale edilmesi gereken, yapılan müdahalenin hastanın hayatına mal olabileceği çok özellikli bir bölüm. Dolayısıyla buradaki hemşirelerimizin etkin hale getirilmesi, mesleklerinde uzmanlaşmaları, oluşabilecek zaman kayıplarını önleyecektir. Bu, mesleki açıdan bir başarı olurken hasta için kaybedilecek zamanın engellenmesi anlamına gelecektir. Verilen eğitim gerek acilde müdahale yapılacak, gerekse buradan başka birime transfer edilecek hastanın işlemlerinin süratlenmesi ve etkin şekilde yapılması anlamına gelecek. Bu durum hasta-sağlık çalışanı ilişkisine de olumlu yansıyacaktır. Acil servisteki işleyiş, bu kurslar sayesinde hızlandırılmış olacaktır."