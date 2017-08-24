Adana Şehir Hastanesinde açılış için gün sayılıyor

ADANA (AA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, inşasında sona yaklaşılan Adana Şehir Hastanesinin kentin sağlık gücünü artıracağını belirtti.

Ünüvar, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İbrahim Ethem Özsoy ve İl Halk Sağlığı Müdürü Alper Acil ile şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastaneleriyle ilgili "hayalim" dediğini anımsatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın hayali olan bu proje, 10 yıldır Adanamızın gündemindeydi. Yer seçiminden yapım aşamasına kadar projenin her adımını takip ettik. Hamdolsun bugünlere geldik. Bölgenin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Adana Şehir Hastanesi, tıbbi imkanları, poliklinikleri, otoparkı, yatak kapasitesi ve fiziki imkanlarıyla en güzel sağlık hizmetini verecek. Adana ülkemizin en güçlü sağlık şehirlerinden birisiydi. Artık sadece ülkemizin değil, tüm Ortadoğu'nun en büyük sağlık şehri oldu. Burası gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelecek hastalara hizmet vererek, hem Türk sağlığı hem de dünya sağlığı açısından çok önemli bir merkez olacak."

Adana Şehir Hastanesi'nin 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri, 182 yataklı onkoloji, 185 yataklı kardiyoloji ve kardiyovasküler, 349 yataklı kadın doğum ve çocuk, 584 yataklı genel hastaneden oluştuğunu belirten Ünüvar, hastanenin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kısa bir zaman sonra gerçekleşeceğini kaydetti.



