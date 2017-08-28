Adana'da iki hastanın hastanedeki gaz kaçağından öldüğü iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaz kaçağı nedeniyle iki hastanın hayatını kaybettiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, medyada "Adana'daki gaz paniğinde sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti." şeklinde bazı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Abdullah Ömer Jabar (66) adlı hasta pankreas kanseri nedeniyle 02 Ağustos 2017 tarihinde yatırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Genel Cerrahi yoğun bakımda terminal dönemde takipte iken, gaz kaçağı şüphesi üzerine tedbir amaçlı olarak Seyhan Uygulama Merkezi Genel Cerrahi yoğun bakıma sevk edilmiş olup, tedavi görmekte olduğu hastalığa bağlı olarak burada vefat etmiştir.

Zamir Karabıyık (82) adlı hasta ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Dahiliye yoğun bakımda sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle takipte iken, yine tedbir amaçlı olarak Adana Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada tedavisi devam ederken sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir."

Açıklamada, hayatını kaybeden iki hastanın, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan olmadıklarına dikkat çekildi.

Gaz probleminin esas itibarıyla ameliyathanede yaşandığı aktarılan açıklamada, olayın adli ve idari yönden soruşturulmasının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir. Hem olayın soruşturmasının halen devam etmekte hem de gaz kaçağı şüphesine maruz kalan ameliyattaki 6 hastamızın sağlık durumları iyi iken, yoğun bakıma yatmalarını gerektiren rahatsızlıkları nedeni ile rahmetli olan bu hastalarımızın, gaz kaçağı yüzünden hayatlarını kaybetmiş gibi gösterilmeleri doğru değildir." değerlendirmesine yer verildi.