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Adrenalin Ampul ilacına erişimde sıkıntı olduğu iddiası

- Sağlık Bakanlığı: - "Hastanelerde sağlık profesyonellerince uygulanmakta olan Adrenalin Ampul, eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinde yer almamaktadır"

Adrenalin Ampul ilacına erişimde sıkıntı olduğu iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Adrenalin Ampul adlı ilacın erişiminde bir sıkıntının yaşanmadığı, hastanelerde sağlık personelince uygulanan ilacın eczanelerde bulundurulmasının zorunlu ilaçlar listesinde yer almadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan haberde, "İthal ilaçlar neden piyasada bulunamıyor?" sorusunun gündeme getirildiği belirtildi.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde bulunan ilaçların İlaç Takip Sitemi üzerinden eczane ve ilaç depolarınca her an izlenebildiği ifade edilen açıklamada, sistem sayesinde temininde güçlük çekilen ilaçların bulunduğu eczane ve ecza depoların tespit edildiği ve stok takibinin yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın hastaların ilaca erişimde herhangi bir sorun yaşanmaması için özveriyle çalıştığı vurgulanan açıklamada, hali hazırda ithal ya da yerli hiçbir ilaçla ilgili tedarik problemi yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde bahsi geçen Adrenalin Ampul ile ilgili de bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Hastanelerde sağlık profesyonellerince uygulanmakta olan Adrenalin Ampul, eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinde yer almamaktadır.

Üreticiden eczacıya ilaç akışında, sevkiyatta herhangi bir sorun yoktur. Farklı ilaçların bazı eczanelerde tedarik edilememesinin, dağılımdan kaynaklanan münferit hadise olduğu değerlendirilmektedir."

Söz konusu haberde yer alan "kur düzenlemesi nedeniyle firmaların Türkiye'ye ilaç getirmek istemediği ve zam beklentisi nedeniyle ecza depolarının ilaç stokladığı" iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro değeri ile ilgili kur düzenlemesi yılda bir kez yapılmaktadır. Stokçuluğun önüne geçebilmek için ise yeni fiyatların yürürlüğe girme süresi (eğer fiyat artışı varsa) 45 günden 5 güne indirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Adrenalin AmpulSAĞLIK BAKANLIĞI
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