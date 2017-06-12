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Ağrı Devlet Hastanesinde klima arızası

- Sağlık Bakanlığınca hastanedeki klimaların arızalanmasına ilişkin idari tahkikat başlatıldı

Ağrı Devlet Hastanesinde klima arızası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Ağrı Devlet Hastanesinde klimaların arızalanması nedeniyle idari tahkikat başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ağrı Devlet Hastanesinde klimaların arızalanması sonucu doktor ve personelin çareyi karton yellemekte bulduğu" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Ağrı Devlet Hastanesi ve Patnos İlçe Devlet Hastanesinde kullanılan klimaların yetersiz olduğunun Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince yapılan teknik çalışmalar sonucunda anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, ekim ayında Ağrı Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınacağından yeni klima tesisatı alımı yerine ildeki mevcut atıl durumdaki cihazların kullanımı ile klima sistemlerinin yenilenmesi kararı verildiği belirtildi.

Eldeki mevcut klima sistemlerinden bir ünite ilk olarak Patnos İlçe Devlet Hastanesine kurulduğu ve hizmete alındığı aktarılan açıklamada, ikinci ünitenin Ağrı Devlet Hastanesine taşınarak gerekli teknik hazırlıkların bitmesinden sonra üç gün içerisinde kurulumlarının gerçekleştirildiği ve teknik kontrollerden sonra bugün itibarıyla çalışmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapım aşamasında belirli bir süre gerektirdiğinden bu süre içerisinde Ağrı Devlet Hastanesinde acil ameliyatlar dışında ameliyatlar yapılmamış olup, mevsim itibarıyla da 29 derecelere ulaşacak bir sıcaklık Ağrı ilinde henüz gerçekleşmemiştir. Ayrıca konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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Ağrı Devlet HastanesiKlimaSAĞLIK BAKANLIĞI
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