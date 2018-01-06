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Ağrı'da doktora şiddet

- Sağlık Bakanlığınca Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtilerek saldırı kınandı

Ağrı'da doktora şiddet

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ndeki görevli hekimin bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilerek Başsavcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Şiddet uygulayan kişinin, Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Doğubayazıt Başsavcılığınca da gerekli tahkikatın başladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan hekimimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Ağrı Devlet HastanesiSAĞLIK BAKANLIĞI
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