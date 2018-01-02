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Ağrı'da salgın hastalık iddiası

- Ağrı Valiliği: - "Salgın sebebiyle çevre illere fazla sayıda sevkin yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ile hastanemize müracaatta bulunan çocuk hasta sayısını mevsim normallerindedir. Nöbetçi eczanelerde de herhangi bir yoğunluk yoktur" - "Salgının ülke dışından gelen göçmenlerden olduğuna dair bilgi gerçeği yansıtmamakta olup Aralık 2017'de çocuk acile müracaat eden yabancı uyruklu hasta sayısı sadece 17'dir"

Ağrı'da salgın hastalık iddiası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, salgın hastalık sebebiyle çok sayıda çocuğun hastaneye müracaat ettiği, çevre illere sevk edildiği ve eczanelerde de yoğunluk oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Ağrı'da salgın, çok sayıda hasta Erzurum'a sevk ediliyor" başlıklı bir haberde, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleriyle çok fazla çocuk hastanın bulunduğu, ülke dışından gelen göçmenlerden bulaşan virüs yüzünden çevre illere fazla sayıda hasta sevk edildiği ve ilaç almak isteyenlerin eczanelerde saat 04.00'a kadar kuyruk oluşturduğu iddialarına yer verildiği hatırlatıldı.

Bu iddialara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ile hastanenin nöbetçi çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimiyle değerlendirmelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerlendirmelerde mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetiyle çok fazla çocuğun hastaneye gelmediği, muayeneye gelen çocuklarda basit üst solunum yolu enfeksiyonları görülmüş, genel muayene bulgularının burun akıntısı, halsizlik ve boğaz ağrısı olduğu görülmüştür. Salgının ülke dışından gelen göçmenlerden olduğuna dair bilgi gerçeği yansıtmamakta olup Aralık 2017'de çocuk acile müracaat eden yabancı uyruklu hasta sayısı sadece 17'dir."

Açıklamada, söz konusu hastaneden 2016 yılında üst solunum yolu hastalığı sebebiyle 2 hasta, 2017'de ise 3 hastanın çevre illere sevk edildiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Salgın sebebiyle çevre illere fazla sayıda sevkin yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ile hastanemize müracaatta bulunan çocuk hasta sayısını mevsim normallerindedir. Nöbetçi eczanelerde de herhangi bir yoğunluğun olmadığı bilgisine ulaşılmıştır."

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AğrıAğrı Salgın HastalıkAğrı Valiliği
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