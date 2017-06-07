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Aile sağlık merkezinin camlarını kıran doktor gözaltına alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çalıştığı aile sağlık merkezinin camları kıran aile hekimi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, çalıştığı Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen doktor A.İ.A, kurumun 2 camını kırdı. Vatandaşlar tarafından...

Aile sağlık merkezinin camlarını kıran doktor gözaltına alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çalıştığı aile sağlık merkezinin camları kıran aile hekimi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen doktor A.İ.A, kurumun 2 camını kırdı.

Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan A.İ.A, merkeze gelen polislerce gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.İ.A. serbest bırakıldı.

Sağlık-Sen Uşak Şube Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hemşireyi ısırdığı, bir aile hekimini darbettiği ve vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdüğü A.İ.A'nın görevden alınmasını istemişti.

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Aile HekimiDoktorHemşireSağlık Sen
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