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Ailesinde tiroit sorunu olanlara ultrasonografi önerisi

- YBÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Çakır: - "Özellikle ailede tiroitte nodül ya da tiroit hastalığı varlığında tiroit fonksiyon testleri ve fizik muayene normal olsa bile mutlaka tiroit bezi ultrasonografi ile değerlendirilmelidir"

Ailesinde tiroit sorunu olanlara ultrasonografi önerisi

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Çakır, tiroit bezi içerisinde kitle varlığı ya da nodül gelişimini testler ve fiziki muayene ile tespit etmenin her zaman mümkün olmadığını belirterek, "Özellikle ailede tiroitte nodül ya da tiroit hastalığı varlığında, tiroit fonksiyon testleri ve fizik muayene normal olsa bile mutlaka tiroit bezi ultrasonografi ile değerlendirilmelidir." dedi.

Prof. Dr. Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyot eksikliğinin önemli bir problem olduğunu ve tiroit hastalıklarına zemin oluşturduğunu söyledi.

Tiroidin, boynun ön tarafında bulunan iç salgı bezi ve metabolizma hızını belirleyen tiroit hormonlarını sağlamakla görevli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakır, tiroit bezi hastalıklarında son yıllarda artış olduğuna işaret etti. Bezlerde fonksiyon bozuklukları ile nodül denilen kitle gelişiminin, en sık görülen sorunlardan olduğunu bildiren Çakır, kan testi ile bezin hızlı (hipertiroidi) ya da yavaş (hipotiroidi) çalışması durumunun tespit edildiğini anlattı.

- "Kilo kaybı, terleme, sıcağa tahammülsüzlükte tiroit fazla çalışır"

Prof. Dr. Çakır, istenmeyen kilo kaybı, terleme, sinirlilik, ellerde titreme, sıcağa tahammülsüzlük gibi şikayetleri olanların, hipertiroidi açısından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kilo artışı, uyku hali, halsizlik, yorgunluk, soğuğa tahammülsüzlük gibi şikayetleri olan hastalarda ise hipotiroidi varlığından söz edilebileceğini kaydeden Çakır, şunları ifade etti:

"Tiroit bezi içerisinde kitle varlığı ya da nodül gelişimini tiroit fonksiyon testlerine bakarak veya boyun bölgesini elle muayene ederek tespit etmek her zaman mümkün değildir. Özellikle ailede tiroitte nodül ya da tiroit hastalığı varlığında tiroit fonksiyon testleri ve fizik muayene normal olsa bile mutlaka tiroit bezi ultrasonografi ile değerlendirilmelidir. Ultrason ile tiroit bezinde nodül tespit edilme oranı yüzde 50'dir."

İyot eksikliğinin de önemli bir problem olduğunun altını çizen Çakır, bunun tiroit hastalıklarına zemin oluşturması açısından önemine dikkati çekti. Çakır, kan testleriyle tiroit tanısının kolaylıkla konulabildiğini ve belirtileri olanların bu durumu ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.


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Prof.Dr.Bekir ÇakırYıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları
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